"Edad Dorada, un espacio recuperado para honrar a quienes nos dieron tanto": Primera dama de San Francisco

Desde la reinauguración de Edad Dorada, en 2022, por el alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor se ha consolidado como un espacio fundamental para el bienestar de los abuelos del sur, luego de haber permanecido cerrado por más de dos años, afirmó la primera dama, Franciela Núñez.

Fotos: Cortesía

Ubicado en la parroquia Domitila Flores, Edad Dorada ofrece, de lunes a viernes, acompañamiento, alimentación, recreación y atención médica a los adultos mayores de San Francisco. Cada semana, este centro de atención desarrolla una programación variada que incluye actividades deportivas, manualidades, juegos de mesa, bailoterapia, corte de cabello, cuidado de uñas, talleres de arte, música, jardinería, entre otras iniciativas diseñadas para promover su bienestar integral.

"Edad Dorada es un espacio recuperado para honrar a quienes nos dieron tanto. Aquí, los abuelos forman una gran familia, unida por el corazón. En San Francisco, ya no están solos. Desde que llegamos al municipio, el alcalde Gustavo Fernández y yo nos hemos empeñado en velar por la felicidad de nuestros adultos mayores", explicó la primera dama y presidente de la Fundación Damas del Sur (Damasur), Franciela Núñez.

De esta forma, la directora de Edad Dorada, Lenis Rivera, manifestó: ‘Más que un centro de asistencia, somos un refugio de amor donde los abuelos se divierten, reciben una alimentación balanceada y disfrutan de buena compañía. Nos aseguramos de que se sientan valorados, queridos y respetados. Cada actividad que organizamos está enfocada en su bienestar físico, mental y emocional".

Abuelos agradecen

"Este es el mejor hogar del mundo. Aquí soy la abuela más feliz de San Francisco. Gracias por cuidarnos, escucharnos y atendernos con tanto amor". Con estas palabras, Afrodicia Chacín, de 75 años y residente del sector El Callao, expresó emocionada lo que significa para ella formar parte de este centro de atención.

Asimismo, Blanca Medina, de 77 años, del sector El Callao, compartió su experiencia: "Mi vida ha cambiado bastante desde que estoy aquí. Después de quedar viuda, me sentía muy sola en casa, pero ahora me siento acompañada y querida. Ellos son parte de mi familia. Aquí nos brindan mucho cariño y, de verdad, soy muy feliz",

Otro de los beneficiarios, Juan Luque, de 85 años y vecino del sector Rafael Urdaneta, agradeció el apoyo recibido: "Gracias, alcalde Gustavo Fernández, por garantizar el bienestar de todos nosotros, los abuelos, en esta institución. Estoy muy feliz de estar aquí".

Por su parte, Gladys Leal, de 77 años, destacó la transformación del espacio: "Estoy agradecida con el alcalde por abrir las puertas de Edad Dorada, mejorar la infraestructura y acondicionarlo tan bonito, porque estaba muy abandonado".

Al escuchar las muestras de cariño de los adultos mayores que forman parte del Centro de Atención Integral Edad Dorada, la primera dama de San Francisco, Franciela Núñez de Fernández, escribió a través de sus redes sociales: "Sus testimonios reflejan la alegría de contar con un hogar donde se sienten atendidos, cuidados, valorados y queridos. En el sur cuentan con un equipo dispuesto a escucharlos y acompañarlos. Ellos merecen todo lo bonito de la vida, son una bendición divina."

Fotos: Cortesía

Lee también: Recolección de desechos sólidos sufre retraso en San Francisco por las lluvias

Noticia al Día/Nota de prensa