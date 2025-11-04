Edgar Ramírez interpretará al icónico diseñador Giorgio Armani

El actor venezolano Edgar Ramírez dará vida al icónico diseñador de moda Giorgio Armani, una elección que parece capturar la máxima "That’s So Armani" a la perfección.

Ramírez interpreta los códigos de la casa de moda con una confianza innata y una elegancia sutil, que él atribuye a la experiencia, la emoción y su inconfundible individualidad.

El artista compartió una profunda reflexión sobre el vínculo entre el estilo personal y la actuación:

"Pienso que el estilo como la actuación no se trata de disfrazarse. Se trata de revelación. De atreverse a mostrar la verdad, en el escenario; como en el estilo, no hay nada accidental, es siempre una señal, es siempre una pista," expresó Ramírez.

Y concluyó su pensamiento con una poderosa imagen: "Pienso que estamos abriendo una ventana hacia nuestros miedos, esperanzas y deseos."

Noticia al Día/RRSS