Édgar Ramírez protagonizará y producirá un nuevo drama en EEUU

El actor venezolano Édgar Ramírez protagonizará y producirá un nuevo proyecto televisivo para Hulu, un drama inmobiliario que promete mantener a la audiencia al borde de su asiento.

El piloto, todavía sin título definitivo, pero conocido por el momento como “Monopoly”, fue encargado por Onyx Collective y es creado por Roberto Patino y Cassius Corrigan.

Ramírez dará vida a Moisés Saladín, un ambicioso y carismático heredero de un imperio inmobiliario latinoamericano que, en su afán por conquistar el horizonte de Manhattan, se ve arrastrado a una peligrosa lucha por el poder.

A lo largo de la serie, su personaje tendrá que navegar entre la delgada línea que separa la genialidad de la crueldad, mientras se enfrenta a su rivalidad con otro desarrollador y la obsesión que poco a poco se apodera de su vida.

El artista tachirense se une al equipo creativo del piloto como productor ejecutivo, junto con los creadores Patino y Corrigan, y el director Alonso Ruizpalacios, conocido por su trabajo en “La Cocina”.

La trama de esta serie se desarrolla en el competitivo y despiadado mundo del desarrollo inmobiliario en Nueva York, con un enfoque particular en las tensas relaciones entre los protagonistas y las repercusiones de sus decisiones personales y profesionales.

La historia promete profundizar en la lucha por la supremacía, donde los desarrolladores arriesgan no solo sus riquezas, sino también su familia y su moral.

Noticia al Día/Dolar Today