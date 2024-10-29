Edmundo González se reunió con la primera ministra de Italia

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibió el lunes 28 de octubre en Roma al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

Lee también:Edmundo González Urrutia solicitó formalmente asilo político en España: Europa Press

Meloni "ha recibido hoy en el Palacio Chigi a Edmundo González Urrutia, premio Sájarov por la libertad de pensamiento", informó la oficina de la jefa de Gobierno italiana en un comunicado.

Esta felicitó personalmente a González Urrutia por la reciente asignación de este reconocimiento. A su vez, "subrayó la prioridad que el Gobierno de Italia da a la situación en Venezuela", también como parte de su presidencia de turno en el marco del G7.

En sus redes, Edmundo González calificó la reunión de excelente. "Agradecí su gestión frente al G7, la mención, sobre Venezuela, en la Asamblea General de la ONU y le solicité que continúe con esa labor de cara a la Cumbre del G20. Entre Italia y Venezuela tenemos lazos generacionales que ambos estamos comprometidos a honrar. Ha sido un honor conversar con la primera mujer en el cargo de primera ministra de Italia", dijo González.

Noticia al Día/