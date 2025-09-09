Martes 09 de septiembre de 2025
Al Dia

Eduardo López Rivas: 175 años del nacimiento del gran periodista del Zulia

Fue innovador en el periodismo regional y además impactó al periodismo nacional

Por Josue Carrillo

Eduardo López Rivas: 175 años del nacimiento del gran periodista del Zulia
Eduardo López Rivas: 175 años del nacimiento del gran periodista del Zulia
Eduardo López Rivas hijo de esta tierra del Sol amada dueña de la sultana del Lago nació el 10 de septiembre de 1850 y hoy con gran orgullo celebramos los 175 años del más grande periodista creador de grandes tribunas informativas y padre de una dinastía de periodistas que engalanaron la profesión con ética, responsabilidad y sobretodo creando nuevas manantiales informativos.

Eduardo López Rivas fue innovador en el periodismo regional y además impactó al periodismo nacional con su creatividad y visión geopolítica de la información y por su manera de presentar el hecho informativo y su inquebrantable ética y moral no lo doblegaron ante los gobiernos e intereses políticos.

Legado Periodístico

Gracias a la visión ilustrada de Eduardo López Rivas se abren espacios informativos creando un impacto favorable en la opinión pública regional y nacional, logrando modernizar e innovar el periodismo.

En 1873 Eduardo López Rivas se inicia en el periodismo editando los siguientes periódicos: El Semanario, La Antorcha, El Periódico, El Mensajero y Boletín Mercantil. Hay que destacar que en ocasiones publicaba información bajo el seudónimo de Capuleto.

El 21 de mayo de 1879 fundó El Fonógrafo iniciando como bisemanario y luego con publicación diaria este impreso revolucionó el periodismo nacional, sobre todo abriendo espacios para nuevas formas de hacer periodismo.

El Fonógrafo del siglo XX modernizó el periodismo venezolano haciendo historia con la edición en simultáneo en Caracas y abriendo una corresponsalía en Madrid-España acción periodística nunca antes realizada en Venezuela.

Eduardo López Rivas gestó la más notable dinastía de periodistas hasta hoy día difícil de igualar, en este sentido, su hijo Enrique López Bustamante fue el primer corresponsal en Madrid, convirtiéndose en el primer corresponsal de Venezuela en el exterior hasta 1917, cuando el gobierno clausuró el diario y la imprenta.

Mientras que Carlos López Bustamante, fue el director de la edición simultánea de El Fonógrafo en Caracas. En 1917 fue también encarcelado por la dictadura.

Teresa López Bustamante, una extraordinaria periodista zuliana, abrió caminos a las mujeres en esta profesión, además dejó una huella indeleble en el periodismo, fundando en 1924 el Diario La Columna, periódico de gran importancia en la región, pero sus inicios fueron en la Imprenta Americana. Además de ser la correctora de El Fonógrafo, se inició en los talleres de la Imprenta Americana y continuó su carrera como periodista.

En 1881 Eduardo López Rivas, funda una de las más importantes imprentas en el país y en América, ubicada en la calle Comercio del centro de la ciudad de Maracaibo con el nombre “Imprenta Americana”, la cual se convertiría en la casa editorial de El Fonógrafo y su mítica y legendaria revista El Zulia Ilustrado.

La Imprenta Americana marcó un hito en la imprenta venezolana porque fue el primer taller tipográfico del país en realizar trabajos de tricromía e incluir fotograbados en las páginas de sus publicaciones, lo que la llevó a ser referencia por su sofisticado e impecable estilo de impresión, llevándola a ganar importantes premios internacionales como la Exposición Universal de París (1889), y el premio de la Exposición Mundial Columbia de Chicago.

En 1888 Eduardo López Rivas hace historia en el periodismo venezolano al publicar el primer ejemplar de la revista “El Zulia Ilustrado". Con el propósito fundamental de dar a conocer el Zulia en el resto del país destacando la belleza y el progreso de la región, además sirvió como instrumento educativo para la ciudadanía y fue un espacio para que el connotado periodista realizara las primeras investigaciones del periodismo en el Zulia logró recopilar la llegada de la imprenta en la región así como realizar una cartografía de los periodismos de la localidad que está la época constituyó un gran avances histórico y cuyo legado fue el inicio para futuras investigaciones.

La primera publicación de la revista El Zulia Ilustrado fue el 24 de octubre de 1888, con motivo de conmemorarse el centenario del natalicio del héroe independentista más importante de la región, El General Rafael Urdaneta. Las imágenes fueron un gran atractivo de la revista, porque representaban novedad para el lector.

El ejemplar periodista del siglo XIX Eduardo López Rivas, muere en su residencia ubicada en Los Haticos, a las riberas del Lago Coquivacoa, en su natal Maracaibo el 22 de julio de 1913. Por su legado en el periodismo zuliano y nacional fue inhumado en el Panteón Regional del Zulia el 24 de febrero de 2015.

Alfredo Reyes Labarca CNP#24581

