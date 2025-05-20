Lunes 25 de agosto de 2025
Eduardo Orozco al igual que otras estrellas venezolanas se suma a la nueva superproducción de Telemundo

Se trata de una producción inspirada en la exitosa serie española Velvet

Por Haroldo Manzanilla

El reconocido actor venezolano se suma al elenco de esta superproducción ambientada en el mundo de la moda en Nueva York.

El talentoso y querido actor Eduardo Orozco está de vuelta en la pantalla chica, esta vez como parte del elenco de Velvet, el Nuevo Imperio, la nueva superproducción de Telemundo Studios, que promete cautivar al público con una historia cargada de drama, romance y glamour.

Con más de dos décadas de trayectoria artística, Orozco se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la televisión latinoamericana. Su participación en exitosas telenovelas, tanto en Venezuela como en el ámbito internacional, lo han convertido en un referente de versatilidad actoral, interpretando desde galanes protagónicos hasta villanos inolvidables.

Luego de un receso en el que se dedicó a actividades empresariales y deportivas, Eduardo Orozco retoma su carrera artística con un papel en esta esperada producción, lo que representa no solo un nuevo desafío profesional, sino también una reafirmación de su vigencia en la industria del entretenimiento.

¿De qué trata “Velvet, el Nuevo Imperio”?

Inspirada en la exitosa serie española Velvet, esta nueva versión transporta la trama al competitivo mundo de la moda en la ciudad de Nueva York. A lo largo de 94 episodios, se desarrollarán conflictos familiares, secretos del pasado y apasionadas historias de amor.

La historia sigue los pasos de Ana y Alberto, dos amantes decididos a proteger su relación, sus carreras y el legado de una prestigiosa casa de moda frente a las adversidades. El estreno está previsto para el lunes 19 de mayo a las 9PM/8C, exclusivamente por Telemundo en Estados Unidos.

El elenco estelar está encabezado por Samantha Siqueiros y Yon González, junto a un grupo de reconocidas figuras de la actuación como Sofía Aragón, Jorge Aravena, Luciano D’Alessandro, Leonardo Daniel, Osvaldo de León, Carlos Ponce, Sonya Smith, Gaby Borges, Aylín Mujica, Itatí Cantoral, Danilo Carrera, y por supuesto, Eduardo Orozco.

Con una producción de alto nivel, un reparto de lujo y una historia que promete enganchar desde el primer episodio, Velvet, el Nuevo Imperio se perfila como uno de los grandes estrenos del año en la televisión hispana.

