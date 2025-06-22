EEUU advierte de nuevo a Irán y dice que no busca la guerra pero actuará con "rapidez y decisión"

El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, advirtió este domingo, 22 de junio a Irán de que aunque EEUU no busca la guerra tras su bombardeo de la pasada noche contra instalaciones iraníes actuará con "rapidez y decisión" si ve sus intereses amenazados en caso de represalias de Teherán.

Como se sabe, Washington bombardeó el sábado las tres principales instalaciones del programa nuclear iraní, mientras que el presidente, Donald Trump, amenazó al régimen de Teherán con más ataques si "la paz no llega rápido".

"La operación no tuvo como objetivo a las tropas iraníes ni al pueblo iraní. Trump ha declarado desde hace más de 10 años que Irán no debe obtener un arma nuclear, punto final. Gracias a su liderazgo audaz y visionario y a su compromiso con la paz a través de la fuerza, las ambiciones nucleares de Irán han sido destruidas", dijo Hegseth.

La operación, según el líder del Pentágono, no tuvo como objetivo un cambio de régimen iraní.

Su comparecencia junto al jefe del Estado Mayor conjunto, Dan Caine, apuntó que los sistemas de misiles tierra-aire de Irán no detectaron a las fuerzas estadounidenses durante la misión y que en total estas emplearon 75 armas guiadas de precisión.

Según Hegseth, el plan llevó "meses de posicionamiento y preparación para poder estar listos" en cuanto Trump diera la orden. El jefe del Estado Mayor conjunto presumió de que todos los ataques alcanzaron los objetivos buscados.

Noticia al Día/Con información de EFE