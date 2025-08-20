EEUU alerta de "calor peligroso" en la frontera con México

Una "peligrosa" ola de calor se extenderá por regiones en la frontera de Estados Unidos con México, como California y Arizona, y el suroeste del país, con temperaturas que alcanzarán hasta 43 grados centígrados, advirtió este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

El organismo avisó que "se espera que el calor peligroso se intensifique y expanda su cobertura sobre el suroeste en el próximo par de días y dure hasta el fin de semana bajo la influencia de un fuerte nivel de alta presión".

Ante el panorama, hay alertas de "calor extremo" en ciudades como Las Vegas, en Nevada; Los Ángeles y San Diego, en California; Phoenix, en Arizona, y Jackson, en Misisipi.

El informe enunció "amplias advertencias y avisos relacionados con el calor" a lo largo del sur de California, con temperaturas 32 y 37 grados centígrados, mientras que en el Desierto del Suroeste, que incluye a los cuatro estados fronterizos con México, habrá más de 43 grados centígrados.

El panorama ha provocado una movilización en Los Ángeles, donde la alcaldesa Karen Bass avisó de "las temperaturas potencialmente más calientes del verano".

"Estas temperaturas podrían ser peligrosas, especialmente para nuestros residentes más vulnerables. Por favor, manténganse frescos, hidrátense, cuiden a sus vecinos, y sepan que hay recursos disponibles en la ciudad para ayudarlos a permanecer seguros", declaró en una rueda de prensa.

La actual ola de calor sucede después de una en julio y otra en junio, que fue la primera de la temporada y que el NWS llamó "extremadamente peligrosa" por romper récords en al menos cincuenta ciudades desde la zona del Medio Oeste hasta la Costa Este de EEUU.

En 2020

Las olas de calor en la década de 2020 en EEUU son las más frecuentes e intensas desde que hay registro, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que calcula que ahora hay una media de seis al año, con un promedio de cuatro días de duración, frente a las dos anuales que había en 1960, cuando duraban tres días.

El impacto de las altas temperaturas también se ha elevado en los últimos años en el país, que en 2023 registró 2 mil 325 muertes asociadas al calor, el cuarto récord anual consecutivo, según un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA) en agosto pasado.

