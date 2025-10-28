Martes 28 de octubre de 2025
EEUU atacó cuatro embarcaciones en el Pacífico: Reportan 14 muertos y coordinan con México el rescate de un sobreviviente

La información la ofreció el secretario de Guerra estadounidense y dijo que este ataque a los narcoterroristas fue orden del presidente Trump.

Por Ernestina García

EEUU atacó cuatro embarcaciones en el Pacífico: Reportan 14 muertos y coordinan con México el rescate de un sobreviviente
Estados Unidos asestó tres golpes contra cuatro embarcaciones, que supuestamente transportaban drogas, en el Pacífico oriental el lunes, informa este martes 28 de octubre el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

"Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas que traficaban narcóticos en el Pacífico oriental", escribió en su cuenta de X.

Hegseth afirmó que 14 "narcoterroristas" murieron durante los ataques, y que hubo un superviviente.

"El Departamento ha pasado más de dos décadas defendiendo otras patrias. Ahora, defendemos la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y serán tratados de la misma manera. Los localizaremos, los rastrearemos en red, y luego, los cazaremos y mataremos", concluyó el secretario de Guerra.

Golpes a embarcaciones


Desde septiembre pasado, Washington ha perpetrado "ataques cinéticos" contra pequeñas embarcaciones, inicialmente en aguas caribeñas, pero la semana pasada se extendieron hacia el océano Pacífico.

Trump defendió la actuación de las fuerzas estadounidenses, al asegurar que los bombardeos han tenido lugar en "aguas internacionales" y que están justificados porque las drogas ilícitas le han costado la vida a unos 300.000 de sus conciudadanos, lo que hace que este problema sea, a su juicio, un asunto de seguridad nacional.

Pese a sus afirmaciones, EE.UU. no ha presentado evidencia en ninguno de los casos que permita fundamentar que se trataba de narcoembarcaciones.

Aunque el presidente estadounidense se ha abstenido de dar una respuesta contundente, no ha descartado operaciones terrestres para "combatir a los cárteles", si bien no ha precisado cómo y en dónde se realizarán.

Rechazo internacional


Las acciones de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico han encendido la alerta en la comunidad internacional. Caracas ha denunciado que "EE.UU. fabrica enemigos para justificar un supuesto derecho a la defensa, lo que resulta en masacres en el mar Caribe".

En la misma línea se pronunció la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova: "La CIA ha recibido permiso para realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Claro, disculpen, pero si Estados Unidos necesita, desea con tanta desesperación desplegar sus agencias de inteligencia para combatir las drogas, el narcotráfico, deberían realizar una operación especial en Manhattan. Ahí es donde está la verdadera desgracia. Está simplemente en todas partes", declaró.

Noticia al Día/RT

