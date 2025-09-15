Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

EEUU cierra acuerdo sobre TikTok: Garantiza su seguridad y es "justo" para China

Minutos antes del anuncio, el presidente Trump publicó en su red social que había un acuerdo que iba a "encantar" a los jóvenes estadounidenses.

Por Candy Valbuena

EEUU cierra acuerdo sobre TikTok: Garantiza su seguridad y es
Foto: EFE/EPA/Roman Pilipey
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, confirmaron este lunes, 15 de septiembre que se alcanzó un acuerdo con China sobre el futuro de TikTok que respeta los intereses y la seguridad estadounidenses, pero que "también es justo para la parte china", sin revelar los detalles del pacto.

"El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo", dijo Bessent en referencia a la llamada que mantendrán los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

"No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado", añadió Bessent en declaraciones a los medios en Madrid ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, donde se reunió con la delegación china.

Minutos antes de las declaraciones de Bessent el presidente Trump anunciaba en su red social un acuerdo que iba a "encantar" a los jóvenes estadounidenses.

Trump había establecido de plazo hasta el 17 de septiembre para que la matriz china de TikTok, ByteDance, vendiera la filial de la red social en EEUU, ya que no veía con buenos ojos que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.

Gracias a la intervención de Trump

Bessent y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, explicaron que el pacto ha sido posible gracias a la intervención de Trump y a la "gran consideración que tiene por el presidente Xi", porque "cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan".

Al margen del acuerdo sobre TikTok, Bessent y Greer destacaron que las negociaciones para un acuerdo arancelario continuarán con una quinta ronda de conversaciones previsiblemente dentro de un mes en un lugar aún por determinar.

Lee también: Trump asegura tener comprador para TikTok 

Noticia al Día/Con información de EFE

