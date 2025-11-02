EEUU destruyó otra presunta narcolancha en el Caribe a pesar de que la ONU pidió detener estas acciones: Tres fallecidos

Estados Unidos destruyó con un misil otra presunta narcolancha en el Caribe y ha matado a sus tres ocupantes, informó Washington.

El nuevo ataque se produjo el sábado 1 de noviembre, apenas 24 horas después de que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidiera el fin de estas acciones, las cuales calificó como "violatorias del derecho internacional".

"Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir el asesinato extrajudicial de las personas que se encuentran a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los delitos que se les imputen", afirmó el funcionario de la ONU el viernes.

Noticia al Día/BBC Mundo