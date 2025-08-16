Como parte de una operación militar aprobada por el presidente Donald Trump, Estados Unidos desplegó en el sur del mar Caribe varios aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon.

Estas aeronaves, fabricadas por Boeing y conocidas como la "peor pesadilla de los narcos", tienen como objetivo interceptar el tráfico de cocaína que sale de países como Colombia, México y Venezuela.

Los informes de prensa de The New York Times y The Wall Street Journal citan la posibilidad de acciones armadas específicas contra grupos del narcotráfico y pandillas en México y Venezuela, considerados por la Casa Blanca como organizaciones terroristas.

El gobierno de Trump designó en febrero como grupos terroristas a los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación, Cartel del Noreste, Nueva Familia Michoacana y Cartel del Golfo, así como la pandilla Tren de Aragua y el Cartel de los Soles en Venezuela, y la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador.

Una de las fuentes anónimas consultadas por Reuters dijo que los activos militares desplegados incluirían varios aviones espía P-8 Poseidón y, al menos, un submarino nuclear.

El P-8A Poseidon, una versión adaptada para la Armada estadounidense, reemplazó al antiguo Orión P-3, mejorando drásticamente las capacidades de vigilancia. Está especialmente diseñado para la guerra antisubmarina y antisuperficie, lo que le permite detectar y neutralizar los "narcosubmarinos" y lanchas rápidas que usan los cárteles para el contrabando de drogas.

Capacidad de vigilancia de última generación



Además de sus funciones de combate, el avión cuenta con un sistema de misión de vanguardia para realizar labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como operaciones de búsqueda y rescate.

Con una altitud de vuelo de hasta 12.5 kilómetros y una velocidad máxima de 490 nudos, el P-8A puede realizar patrullas prolongadas gracias a su sistema de reabastecimiento en vuelo, lo que potencia su efectividad en la zona.

Además, ofrece el tamaño, el peso, la potencia y la capacidad de refrigeración necesarios para satisfacer las cambiantes necesidades de las misiones, incluyendo la integración de sistemas de misión adicionales para aumentar la versatilidad operativa.

