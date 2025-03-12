EEUU reitera que todos los países “están obligados” a aceptar el retorno de sus nacionales irregulares, "incluyendo Venezuela": VOA

Todos los países están obligados a aceptar de regreso a sus nacionales que se encuentran “ilegalmente” en Estados Unidos, dijo un vocero del Departamento de Estado a la Voz de América (VOA) este miércoles, 12 de marzo.

"Incluyendo Venezuela", precisó el vocero consultado por las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar la licencia que permitía a la estadounidense Chevron producir petróleo en territorio venezolano, dañó las comunicaciones abiertas entre Miraflores y la Casa Blanca.

“Ellos emitieron este tremendo ruido, sin explicación, de manera inexplicable. Nosotros estábamos preparados, ustedes saben que estamos preparados para eso y muchísimo más. Y eso afectó los viajes que teníamos ya programados con nuestros aviones para traernos a nuestros hermanos migrantes”, manifestó Maduro el sábado.

Las razones para revertir el acuerdo, según Trump, fueron que Venezuela no ha cumplido con "recibir a migrantes irregulares deportados al ritmo rápido que habían acordado", y que el gobierno de Maduro tampoco cumplió con las condiciones electorales para las presidenciales del 2024.

Desde que asumió su segundo mandato el 20 de enero, Trump ha implementado diversas medidas migratorias que, asegura, buscan que EEUU sea un país más seguro.

El enviado de Trump

A finales de enero, el enviado de Trump para misiones especiales, Richard Grenell, se reunió en Caracas con Maduro con el objetivo de ejercer presión para que aceptara a connacionales deportados. Grenell volvió a su país con seis estadounidenses que permanecían presos en Venezuela.

Las conversaciones condujeron a la deportación, el mes pasado, de tres grupos de migrantes venezolanos (609 personas) que estaban en situación irregular en territorio estadounidense.

Noticia al Día/Con información de VOA