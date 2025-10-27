Lunes 27 de octubre de 2025
EEUU tomará fotos y datos biométricos a todos los extranjeros que entren o salgan del país a partir del 26 de diciembre

La nueva directriz abarca a quienes tengan una visa, residencia temporal, trabajo temporal, menores de edad y adultos mayores

Por Ernestina García

EEUU tomará fotos y datos biométricos a todos los extranjeros que entren o salgan del país a partir del 26 de diciembre
Las autoridades estadounidenses tomarán fotografías de todos los extranjeros y los datos biométricos de algunos de ellos cuando entren y salgan del país por aire, tierra o mar. Así lo establece una nueva regla que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó este lunes 27 de octubre.

La normativa, que entrará en vigor el próximo 26 de diciembre tras su difusión en el Registro Federal, permitirá al DHS recolectar datos biométricos, como huellas digitales y aspectos faciales, de los extranjeros al salir de Estados Unidos a través de aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos, reseña El Tiempo de Colombia.

Esta nueva directriz abarca a todos los no ciudadanos, incluyendo a quienes tengan una visa, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

Justificación de Seguridad Nacional del DHS

El DHS argumentó que "implementar un sistema biométrico integrado de entrada y salida que compare los datos biométricos de los extranjeros recolectados a su llegada con los recolectados a su partida ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional".

Entre las amenazas que se busca combatir con este sistema, el Gobierno citó el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros.

Además, expuso el DHS en la regla, "dicho sistema también permitirá confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida del país".

Preocupaciones Legales y de Derechos Civiles

El hecho de que estos datos se tomen también a la salida del país "simboliza un cambio fundamental en la política fronteriza y de vigilancia biométrica", advirtió la firma legal Lincoln-Goldfinch Law, con sede en Austin, Texas, en un posicionamiento.

Kate Lincoln-Goldfinch, abogada migratoria, declaró que "cuando se recolectan datos biométricos tanto en la salida como en la entrada, estamos entrando en un nuevo paradigma de vigilancia que exige supervisión jurídica activa". En este sentido, recalcó: "Las familias deben saber qué pasará con sus datos, cuánto tiempo se conservarán y cómo aclarar malentendidos".

La defensora de derechos civiles opinó que "el Gobierno no puede tratar por igual a todos los no ciudadanos sin evaluar cada caso", por lo que solicitó "asegurar que esta regla se aplique con aviso claro, salvaguardias constitucionales y mínima interferencia con los viajes legales".

Noticia al Día/El Tiempo de Colombia


