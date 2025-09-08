El Ejercito Nacional de Colombia informó a través de un comunicado de prensa sobre la grave y delicada situación ocurrida este domingo 7 de septiembre, en el municipio El Tambo, Cauca. Al menos 72 uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido #4 fueron secuestrados durante una asonada presuntamente instrumentalizada por disidencias de las FARC.

El suceso se registro sobre las 2 de la tarde del domingo, cuando las tropas se movilizaban en medio de la Operación Perseo, una estrategia diseñada para recuperar territorio que se encuentra comandado por grupos armados al mando de "Iván Mordisco". Según información oficial, aproximadamente unas 600 personas obstaculizaron las labores militares, lo que culminó con la retención de 3 oficiales, 4 suboficiales y 65 soldados.

En la noche del domingo, el Ejército colombiano logró la liberación de 27 uniformados que se encontraban secuestrados. Aunque estos soldados ya están a salvo con sus unidades, 45 miembros de la Fuerza Pública permanecen privados de su libertad.

El Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha calificado la situación como un "acto inaceptable" y una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. Enfatizó que el Ejército Nacional adelanta gestiones para lograr la liberación de los uniformados y pide a organismos internaciones el apoyo necesario ante esta delicada situación.

Por su parte, el Presidente Gustavo Petro ha condenado el secuestro y ha pedido por la liberación de los militares afirmando que la comisión de diálogo está lista.

La seguridad en Colombia atraviesa la peor crisis de la última década. La situación es especialmente crítica en el suroeste de la nación, donde los ataques con explosivos y las emboscadas mortales se han vuelto una constante, afectando tanto a uniformados como a la población civil.

Arelys Munda

Noticia Al Dia