El 09 de diciembre de 1939 nació el querido y recordado Padre Lückert

El 9 de diciembre de 1939, nació en Maracaibo, Zulia, Roberto Lückert León, quien se desempeñó como sacerdote y periodista.

Sus estudios de primaria y secundaria los realizó en el Colegio Gonzaga de Maracaibo, perteneciente a los Padres Jesuitas. En el Seminario Interdiocesano Santa Rosa de Lima en Caracas estudió Teología y Filosofía, y el 14 de agosto de 1966, es ordenado sacerdote por monseñor Domingo Roa Pérez. Fue vicario de la iglesia Santa Bárbara, vicerrector del Centro Vocacional Arquidiocesano Santo Tomás de Aquino, párroco de la Basílica de Chiquinquirá, párroco de Nuestra Señora de Lourdes en 1970, director del diario La Columna y obispo de Cabimas.

Foto: Arquidiócesis de Caracas

El 23 de noviembre de 1998, Juan Pablo II lo designa como Primer Arzobispo de Coro, además, ocupó la presidencia de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y del Departamento para las Comunicaciones Sociales (Decos-Celam) con sede en Bogotá, Colombia. En 1996 fue designado presidente del Departamento de Liturgia de la CEV y de la Comisión de Música y Arte Sagrado y Bienes Patrimoniales de la misma.

El 25 de junio de 2010, en el marco de la celebración de sus "Bodas de Plata Episcopales", fue nombrado Hijo Ilustre del Zulia por la Gobernación de su estado natal, bajo el Decreto número 400. Por otra parte, a través del Decreto número 780, de fecha, 31 de julio de 2012, la popular avenida Los Haticos de Maracaibo comienza a llevar su nombre, al igual que un barrio en Cabimas.

El apreciado "Padre Lückert" se destacó como un valiente activista social, por eso recibió todo el apoyo y cariño de zulianos y falconianos.

"Un buen hijo del Zulia"

El 14 de julio de 1966, se produce en la Catedral de Maracaibo la ordenación sacerdotal de un buen hijo del Zulia, el muy querido "Padre Lückert", quien recientemente pasó al mejor escenario espiritual como premio de sus buenos oficios en la tierra sagrada de Jesús María Zuleta, Olegario Villalobos, Marcos Sergio Godoy, Luis Guillermo Vílchez, Gustavo Ocando Yamarte, entre otros prelados del Zulia.

"El Padre Lückert" se ganó el cariño de la feligresía por su actitud pueblerina, luchando a alta voz y con su léxico "maracucho" que nunca perdió, a pesar de haber vivido en varios estados de Venezuela y presidir la Comisión Episcopal de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana.

Su muerte

La mañana del domingo, 16 de junio de 2024, falleció Monseñor Roberto Lückert León a las 7:30 am, en el Hospital Madre Rafols de Maracaibo.

Sus obras culturales y sociales, con inspiración cristiana, con una profunda dimensión de la trascendencia invaluables, han quedado grabadas en el corazón de los zulianos.

Monseñor Roberto Lückert, el hombre de la iglesia que supo estudiar nuestra historia, crítico permanente de la acción política en nuestro país, pensador incansable y eclesiástico completo, partió al viaje eterno.

Lee también: Zulianos y falconianos en una sola voz cantaron Sombra en los Médanos, para llevar a Monseñor Lückert a su última morada

Noticia al Día/Con información de Agustín Arteaga/Zuliano Rajao