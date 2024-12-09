Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

El 09 de diciembre de 1939 nació el querido y recordado Padre Lückert

El 9 de diciembre de 1939, nació en Maracaibo, Zulia, Roberto Lückert León, quien se desempeñó como sacerdote y periodista….

Por Candy Valbuena

El 09 de diciembre de 1939 nació el querido y recordado Padre Lückert
El 09 de diciembre de 1939 nació el querido y recordado Padre Lückert . Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El 9 de diciembre de 1939, nació en Maracaibo, Zulia, Roberto Lückert León, quien se desempeñó como sacerdote y periodista.

Sus estudios de primaria y secundaria los realizó en el Colegio Gonzaga de Maracaibo, perteneciente a los Padres Jesuitas. En el Seminario Interdiocesano Santa Rosa de Lima en Caracas estudió Teología y Filosofía, y el 14 de agosto de 1966, es ordenado sacerdote por monseñor Domingo Roa Pérez. Fue vicario de la iglesia Santa Bárbara, vicerrector del Centro Vocacional Arquidiocesano Santo Tomás de Aquino, párroco de la Basílica de Chiquinquirá, párroco de Nuestra Señora de Lourdes en 1970, director del diario La Columna y obispo de Cabimas.

Foto: Arquidiócesis de Caracas

El 23 de noviembre de 1998, Juan Pablo II lo designa como Primer Arzobispo de Coro, además, ocupó la presidencia de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y del Departamento para las Comunicaciones Sociales (Decos-Celam) con sede en Bogotá, Colombia. En 1996 fue designado presidente del Departamento de Liturgia de la CEV y de la Comisión de Música y Arte Sagrado y Bienes Patrimoniales de la misma.

El 25 de junio de 2010, en el marco de la celebración de sus "Bodas de Plata Episcopales", fue nombrado Hijo Ilustre del Zulia por la Gobernación de su estado natal, bajo el Decreto número 400. Por otra parte, a través del Decreto número 780, de fecha, 31 de julio de 2012, la popular avenida Los Haticos de Maracaibo comienza a llevar su nombre, al igual que un barrio en Cabimas.

El apreciado "Padre Lückert" se destacó como un valiente activista social, por eso recibió todo el apoyo y cariño de zulianos y falconianos.

"Un buen hijo del Zulia"

El 14 de julio de 1966, se produce en la Catedral de Maracaibo la ordenación sacerdotal de un buen hijo del Zulia, el muy querido "Padre Lückert", quien recientemente pasó al mejor escenario espiritual como premio de sus buenos oficios en la tierra sagrada de Jesús María Zuleta, Olegario Villalobos, Marcos Sergio Godoy, Luis Guillermo Vílchez, Gustavo Ocando Yamarte, entre otros prelados del Zulia.

"El Padre Lückert" se ganó el cariño de la feligresía por su actitud pueblerina, luchando a alta voz y con su léxico "maracucho" que nunca perdió, a pesar de haber vivido en varios estados de Venezuela y presidir la Comisión Episcopal de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana.

Su muerte

La mañana del domingo, 16 de junio de 2024, falleció Monseñor Roberto Lückert León a las 7:30 am, en el Hospital Madre Rafols de Maracaibo.

Sus obras culturales y sociales, con inspiración cristiana, con una profunda dimensión de la trascendencia invaluables, han quedado grabadas en el corazón de los zulianos.

Monseñor Roberto Lückert, el hombre de la iglesia que supo estudiar nuestra historia, crítico permanente de la acción política en nuestro país, pensador incansable y eclesiástico completo, partió al viaje eterno.

Lee también: Zulianos y falconianos en una sola voz cantaron Sombra en los Médanos, para llevar a Monseñor Lückert a su última morada

Noticia al Día/Con información de Agustín Arteaga/Zuliano Rajao

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Edificaciones en Maracaibo están como un

Edificaciones en Maracaibo están como un "roble"

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones que están normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones que están normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

Noticias Relacionadas

Zulia

Vuelve a temblar en Bachaquero en menos de 12 horas

Hasta el momento no se han reportado personas afectadas
Canonización

¡Hazaña de Fe! El "Peregrino de los Andes", culmina 45 días de travesía en San Cristóbal

El "Peregrino de los Andes", culminó con éxito su extenso viaje, una caminata de 45 días donde recorrió los estados de Trujillo, Mérida y Táchira.
Al Dia

Incineraron tres mil kilos de cocaína tras ser incautada en una narcolancha en Falcón

La droga era transportada en una lancha tipo Go Fast, proveniente de Colombia
Principal

Edificaciones en Maracaibo están como un "roble"

Muchos se mecieron, se tongonearon, se tambalearon y se movieron cual "Sakira" en pista,y ,retaron las adversidades. "Más fuertes que el odio", dicen los maracuchos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025