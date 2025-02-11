Un 12 de febrero para recordar en Venezuela

El 12 de febrero es una fecha grabada a fuego en el corazón de los venezolanos. En 1814, en plena lucha por la independencia, se libró la Batalla de la Victoria, un enfrentamiento épico donde el joven José Félix Ribas lideró a las fuerzas patriotas hacia una victoria crucial contra los realistas. Este triunfo, símbolo de valentía y determinación, se conmemora cada año como el Día de la Juventud en Venezuela.

Pero la historia de este día no termina ahí. Junto a Ribas, luchó y cayó heroicamente Luis María Rivas Dávila, otro prócer de la independencia cuyo sacrificio se recuerda con honor. Su muerte en el campo de batalla nos recuerda el alto precio de la libertad.

Más allá de Venezuela: un 12 de febrero de grandes figuras

Curiosamente, el 12 de febrero también vio nacer a dos hombres que cambiarían el mundo: en 1809, llegaron al mundo Charles Darwin, el naturalista que nos legó la teoría de la evolución, y Abraham Lincoln, el presidente estadounidense que abolió la esclavitud y lideró a su país durante la Guerra Civil. ¡Menudo par de cumpleaños!

Otras efemérides que marcaron la historia

Aunque no nacieron ni murieron un 12 de febrero, otros personajes y eventos importantes también merecen ser recordados:

Immanuel Kant , el filósofo alemán cuyas ideas revolucionaron la forma de entender el mundo, falleció el 12 de febrero de 1804.

, el filósofo alemán cuyas ideas revolucionaron la forma de entender el mundo, falleció el 12 de febrero de 1804. La ciudad de Barcelona, Venezuela , fue fundada en 1638, convirtiéndose en un importante centro de comercio y cultura.

, fue fundada en 1638, convirtiéndose en un importante centro de comercio y cultura. Santiago de Chile , la capital del país austral, fue fundada en 1541 por el conquistador español Pedro de Valdivia.

, la capital del país austral, fue fundada en 1541 por el conquistador español Pedro de Valdivia. La Batalla de Calabozo , otra victoria patriota liderada por Simón Bolívar, tuvo lugar en 1818, aunque no un 12 de febrero.

, otra victoria patriota liderada por Simón Bolívar, tuvo lugar en 1818, aunque no un 12 de febrero. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar , orgullo de Venezuela y cantera de jóvenes talentos, fue creada en 1975.

, orgullo de Venezuela y cantera de jóvenes talentos, fue creada en 1975. El escritor argentino Julio Cortázar, maestro de la narrativa y autor de Rayuela, nos dejó el 12 de febrero de 1984.

Un mosaico de historias

Como puedes ver, el 12 de febrero es una fecha que entrelaza historias de heroísmo, ciencia, filosofía, cultura y más. Nos invita a reflexionar sobre el legado de quienes nos precedieron y a celebrar los eventos que han moldeado nuestro mundo.

