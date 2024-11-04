El 12-N se presentarán propuestas de leyes electorales y el 15-D se aprobarían

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Luis Eduardo Martínez, informó que se espera que el 12 de noviembre -12N- sean presentadas las primeras propuestas de la reforma de leyes electorales y el 15 de diciembre -15D- se procedería a aprobarlas.

“Es nuestra meta”, anunció en entrevista con Eduardo Rodríguez en el espacio A Tiempo de Unión Radio.

Sobre las consultas populares en torno a estos cambios en las normas electorales, señaló que “se ha extendido una consulta a todas las regiones del país y a los distintos sectores de la vida nacional”.

“La semana que terminó tuvimos la oportunidad de consultar a centenares en Guárico, Miranda, Caracas, La Guaira, Aragua y Carabobo y esta semana nos corresponde Zulia y Monagas”, detalló.

Precisó que se finiquitarán los proyectos de reforma de ley que deben presentar antes del 12N a la consideración de la plenaria de la Asamblea Nacional.

Destacó que estas consultas se les están realizando en las regiones a los jefes de todos los partidos políticos: oficialismo y oposición, representantes de empresarios, comerciantes, estudiantes, iglesias, consejos comunales. “Es una consulta amplia que busca recoger también las opiniones de alcaldes, diputados regionales y gobernadores”.

Resaltó que el punto que más se destaca es la paridad de género. “Estamos planteando que se incorpore en la Ley Orgánica de Procesos Electorales que la mujer tenga una representación equivalente a la de los hombres en los distintos órganos deliberantes, algunos plantean 40% y nosotros 50%”.

Asimismo, añadió que el otro punto es la modificación del sistema de adjudicación de los órganos deliberantes. “Que se garantice la representación proporcional y más equilibrada”.

Agregó el también primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, que hay otros temas que en esta ocasión no se modifican porque tocan la Constitución, como la doble vuelta electoral, la no reelección presidencial, el recorte del mandato presidencial y el voto obligatorio.

Noticia al Día/Unión Radio/