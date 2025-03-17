Sábado 27 de septiembre de 2025
Al Dia

El 35% de las transacciones a través de la plataforma son para compras cotidianas: CEO de Cashea

La aplicación cuenta con más de 5 mil comercios afiliados en 20 ciudades del país

Por Candy Valbuena

El 35% de las transacciones a través de la plataforma son para compras cotidianas: CEO de Cashea
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Para marzo del presente año 2025, el 35 % de las transacciones realizadas a través de la aplicación digital Cashea son compras cotidianas. Esta plataforma permite hacer compras a través de pagos en cuotas sin intereses y cada vez es más utilizada por miles de usuarios a nivel nacional.

Pedro Vallenilla, CEO de Cashea, explicó en una entrevista radial que, aunque inicialmente las compras aspiracionales, sobre todo en las áreas de tecnología -principalmente con la adquisición de telefonía móvil- y electrodomésticos, eran las más frecuentes, en los últimos meses las compras cotidianas han ganado terreno.

Con respecto a la frecuencia de uso, Vallenilla indicó que ahora es quincenal y semanal, siguiendo las tendencias mundiales en las que este tipo de herramientas son utilizadas para cubrir necesidades del día a día. Solo en diciembre pasado la app reportó una compra por segundo, afirmó el CEO.

No obstante, recientemente la empresa estuvo envuelta en una polémica en redes sociales, en la cual usuarios señalaron que había diferencias de precios de hasta un 100 % en comparación con otras tiendas.

La controversia decantó en un debate sobre la transparencia del servicio que ofrece la app, así como de los mecanismos de fijación de precios.

Al respecto, Pedro Vallenilla indicó que la meta de Cashea, que cuenta con un promedio de dos millones de afiliados activos al mes, de casi siete millones de afiliados en total, “es poder acercarles a los venezolanos estas cosas que necesitan a cuotas sin interés y generamos estas condiciones para que los comercios puedan con sus precios, con su estrategia, hacer uso de nuestra plataforma para poder publicar sus productos y servicios”.

Más de 5 mil comercios afiliados

Destacó que cuentan con más de 5 mil comercios afiliados en 20 ciudades del país, por lo que hay una enorme variedad de precios, así como de productos y servicios.

Con esto, resaltó que la app "no tiene incidencia en la fijación de precios. Lo que vemos es una variedad de precios que dependen de cada comercio y su estrategia" y que hacen énfasis en trabajar "para que pagar con Cashea no sea más caro que pagar al contado".

También, refirió que por presuntas irregularidades de los comercios en cuanto a la fijación de precios, han tenido que pausar relaciones comerciales, aunque no especificó la cantidad de comercios, ni cuáles eran.

“Para nosotros es importante que la propuesta de valor se mantenga, sea consecuente y que pagar en efectivo cueste lo mismo que pagar con Cashea”, dijo en entrevista para Onda, La Superestación.

Lee también: Cashea rompe relaciones con comercios que aumentaron precios

Noticia al Día/Con información de Onda La Superestación/ByN

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Contra viento y marea" habrá hallacas este año: Maracuchos sacan la cuenta para ver si le dan los números

José Miguel Rivas lanza:

José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Detuvieron a

Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Reinaugurada la Plaza Ana María Campos por la Alcaldía de Maracaibo

Reinaugurada la Plaza Ana María Campos por la Alcaldía de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Economía

"Contra viento y marea" habrá hallacas este año: Maracuchos sacan la cuenta para ver si le dan los números

El precio de la hallaca para la Navidad 2025 ya ha comenzado a anunciarse, con opciones que van desde $ 4 hasta $ 7 a partir del 1 de octubre en algunos lugares según el tamaño
Zulia

Los marabinos acuden al llamado del Potazo Chiquinquireño 2025

El Potazo Chiquinquireño se extenderá hasta este sábado 27 de septiembre
Zulia

Reinaugurada la Plaza Ana María Campos por la Alcaldía de Maracaibo

La intervención integral realizada por Sedepar devolvió a los marabinos un espacio emblemático, símbolo de lucha y memoria, que ahora ofrece condiciones óptimas para el disfrute familiar
Internacionales

Terremoto en noroeste de China causa 9 heridos, 7.812 desplazados y daños en viviendas

El temblor se registró a las 5.49 hora local (21.49 GMT del viernes) con epicentro a diez kilómetros de profundidad, y se sintió con fuerza en varios condados de las ciudades de Dinxi y Tianshui, informó el Centro de Redes Sismológicas de China

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025