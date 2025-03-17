El 35% de las transacciones a través de la plataforma son para compras cotidianas: CEO de Cashea

Para marzo del presente año 2025, el 35 % de las transacciones realizadas a través de la aplicación digital Cashea son compras cotidianas. Esta plataforma permite hacer compras a través de pagos en cuotas sin intereses y cada vez es más utilizada por miles de usuarios a nivel nacional.

Pedro Vallenilla, CEO de Cashea, explicó en una entrevista radial que, aunque inicialmente las compras aspiracionales, sobre todo en las áreas de tecnología -principalmente con la adquisición de telefonía móvil- y electrodomésticos, eran las más frecuentes, en los últimos meses las compras cotidianas han ganado terreno.

Con respecto a la frecuencia de uso, Vallenilla indicó que ahora es quincenal y semanal, siguiendo las tendencias mundiales en las que este tipo de herramientas son utilizadas para cubrir necesidades del día a día. Solo en diciembre pasado la app reportó una compra por segundo, afirmó el CEO.

No obstante, recientemente la empresa estuvo envuelta en una polémica en redes sociales, en la cual usuarios señalaron que había diferencias de precios de hasta un 100 % en comparación con otras tiendas.

La controversia decantó en un debate sobre la transparencia del servicio que ofrece la app, así como de los mecanismos de fijación de precios.

Al respecto, Pedro Vallenilla indicó que la meta de Cashea, que cuenta con un promedio de dos millones de afiliados activos al mes, de casi siete millones de afiliados en total, “es poder acercarles a los venezolanos estas cosas que necesitan a cuotas sin interés y generamos estas condiciones para que los comercios puedan con sus precios, con su estrategia, hacer uso de nuestra plataforma para poder publicar sus productos y servicios”.

Más de 5 mil comercios afiliados

Destacó que cuentan con más de 5 mil comercios afiliados en 20 ciudades del país, por lo que hay una enorme variedad de precios, así como de productos y servicios.

Con esto, resaltó que la app "no tiene incidencia en la fijación de precios. Lo que vemos es una variedad de precios que dependen de cada comercio y su estrategia" y que hacen énfasis en trabajar "para que pagar con Cashea no sea más caro que pagar al contado".

También, refirió que por presuntas irregularidades de los comercios en cuanto a la fijación de precios, han tenido que pausar relaciones comerciales, aunque no especificó la cantidad de comercios, ni cuáles eran.

“Para nosotros es importante que la propuesta de valor se mantenga, sea consecuente y que pagar en efectivo cueste lo mismo que pagar con Cashea”, dijo en entrevista para Onda, La Superestación.

