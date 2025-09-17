El 95 % de los pagos en supermercados se hace en bolívares: Afirma el presidente de ANSA

En torno a los patrones de consumo y la distribución de gasto de los venezolanos, el presidente de la Asocición Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Italo Atencio, afirmó que el 95 % de los pagos en supermercados para adquirir productos de cesta básica se realiza en bolívares.

Destacó que, probablemente, esta tendencia podría alcanzar el 100 % en unos meses.

"El 95 % de las transacciones en supermercados se hacen en bolívares, incluso a comienzos de esta semana la cifra alcanzó 96 %, es decir que el 4 % o 5 % restante se realiza en divisas y de ese mismo porcentaje se transa en efectivo o en plataformas digitales", refirió Atencio.

En entrevista concedida a Unión Radio, Atencio también recalcó que una compra de productos básicos para una familia de cuatro personas que jerarquiza en la compra de proteína, alimentos básicos y productos de primera necesidad se promedia en alrededor de 315 dólares; cifra que, nuevamente, recalcó suele pagarse en moneda nacional.

Resaltó la participación de ANSA en el Congreso Nacional por la Soberanía y La Paz instalado ayer. "Nosotros asistimos a esa instalación y el mensaje que transmitimos es de tranquilidad; de invitar a los consumidores a seguir asistiendo al supermercado a comprar sus alimentos, productos de salud y limpieza", agregó.

Para finalizar, celebró los éxitos de los últimos tres años acerca de la apertura de supermercados, empleos creados, aporte al Producto Interno Bruto y el trabajo con los principales actores de la cadena de consumo venezolana.

Noticia al Día/Con información de UR