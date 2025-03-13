El alcalde de San Francisco está acabando con las calles feas

La Alcaldía de San Francisco dio inicio a los trabajos de reacondicionamiento integral del puente y la torrentera, entre las parroquias Domitila Flores y José Domingo Rus, en la calle 200 del barrio Alberto Carnevalli.

Desde esta zona limítrofe de varios sectores y vía frecuente de rutas como La Polar y Che Guevara, el alcalde del municipio San Francisco, Gustavo Fernández, acompañado de los equipos de infraestructura y operaciones del ayuntamiento sureño, informó que se avanza en la recuperación vial integral de esta zona, beneficiando directamente a las rutas de transporte, comerciantes y ciudadanía en general del barrio Democracia, Che Guevara, Mano de Dios, Universidad, Alberto Carnevalli y La Polar.

“Seguimos cumpliendo con la consolidación vial en las siete parroquias”, destacó la primera autoridad municipal a la vez que aseguró que se está transformando la vida de los ciudadanos haciendo lo que encomendó la gente de San Francisco y el Zulia: trabajar por la gente, con la gente y para la gente.

“Agradecido con Dios por la oportunidad que me ha brindado de dirigir los destinos de San Francisco, y a los ciudadanos gracias por seguir confiando en nosotros y en el mejor gobernador que ha tenido el Zulia: Manuel Rosales Guerrero”, finalizó.

El reacondicionamiento del puente y torrentera, que por años estuvo desatendida, consta de demolición de concreto, remoción de acero de refuerzo, base con piedra picada, conformación de un nuevo acero de refuerzo, vaciado de concreto, reparación de pantallas laterales del puente y colocación de capa asfáltica, para finalmente entregarle a los ciudadanos una vialidad rehabilitada integralmente para su libre circulación.