El alto el fuego en Gaza entrará en vigor en 24 horas

La portavoz de la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Shosh Bedrosian, y posteriormente confirmada en una comparecencia por Tal Heinrich, anunció la fecha de implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza.

El cese de hostilidades entrará en vigor 24 horas después de que Israel firme el acuerdo impulsado por Estados Unidos, lo cual se espera que ocurra este jueves por la tarde.

Aunque inicialmente una fuente gubernamental sugirió que el alto el fuego comenzaría inmediatamente después de la ratificación del acuerdo por parte del Gobierno israelí, Heinrich clarificó que el plazo de 24 horas es necesario para que las tropas israelíes se replieguen a la primera línea acordada.

En cuanto al intercambio de prisioneros, los 1.950 presos palestinos en manos de Israel que serán canjeados en virtud del acuerdo de paz con el grupo islamista palestino Hamás no incluirán a:

Es de recordar que miembros de las brigadas que participaron en los ataques del 7 de octubre. Líderes palestinos de alto perfil como Marwan Barghouti.

Noticia al Día/EFE