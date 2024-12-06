Martes 23 de septiembre de 2025
El arbolito es como un parque de diversiones vertical para los gatos

Los gatos suelen sentirse irresistiblemente atraídos por los árboles de Navidad debido a su naturaleza curiosa y juguetona. Aquí hay…

Por Haroldo Manzanilla

El arbolito es como un parque de diversiones vertical para los gatos
Los gatos suelen sentirse irresistiblemente atraídos por los árboles de Navidad debido a su naturaleza curiosa y juguetona. Aquí hay algunas razones específicas:

  1. Movimiento y brillo: Las luces parpadeantes, los adornos brillantes y los elementos colgantes son irresistibles para los gatos, que los perciben como juguetes o presas.
  2. Altura y desafío: Un árbol de Navidad es como un parque de diversiones vertical para los gatos. Les encanta escalar y explorar lugares elevados.
  3. Texturas interesantes: Las ramas y agujas del árbol ofrecen texturas nuevas y diferentes para rascar, morder o explorar con sus patas.
  4. Olores nuevos: Un árbol natural o incluso artificial puede tener olores desconocidos que despiertan la curiosidad del gato.
  5. Territorio y marcaje: Algunos gatos pueden intentar marcar el árbol como parte de su territorio, ya sea frotándose contra él o incluso mordisqueándolo.

@olliollioxenfreee #catsoftiktok #fyp #christmastree ♬ Wrecking Ball – Miley Cyrus

Consejos para evitar que lo destruyan:

  • Anclar el árbol: Asegúralo a una pared o base pesada para evitar que se caiga.
  • Adornos seguros: Coloca adornos frágiles o pequeños en las ramas superiores y evita usar ganchos afilados.
  • Disuasores: Usa olores cítricos (que los gatos suelen evitar) cerca del árbol.
  • Distracciones: Proporciona juguetes atractivos para mantenerlos entretenidos y alejados del árbol.

@cabronazi Michi y su obsesión por el árbol de navidad Vídeo cedido por @yoilseari #villancicos #nochebuena #navidadentiktok ♬ sonido original – Cabronazi

¡Así todos pueden disfrutar de las fiestas, incluidos los felinos! 🎄🐾

