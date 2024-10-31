El mundo de los tatuajes siempre ha estado inmerso en críticas relacionadas con el estigma social. Por ello, Noticia al Día visitó los establecimientos de algunos tatuadores reconocidos en Maracaibo, para descubrir todos los secretos sobre el "arte" de la tinta.

Jholfreddy Pastrano, mejor conocido como "Chicho Tattoo" y especialista en todo tipo de tatuajes, comentó que hace 25 años decidió dedicarse a esta profesión. Durante todo este tiempo, ha realizado tatuajes que van más allá de la moda, la estítica, el boom, el arte así como también para ocultar cicatrices.

El artista habló de la importancia de conocer algo tan complejo como lo es el cuerpo humano. "La piel se debe saber tratar. Todas las pieles no son iguales, hay que estudiar su anatomía dependiendo de la persona", explicó Chicho. Asimismo, comentó que cuando él ve que al introducir la aguja sobre la piel no le "resulta", decide no realizar el tatuaje; esto ocurre en personas con dermatitis, vitíligo o diabetes, ya que el tatuaje tarda más en cicatrizar, aclaró.

Según el artista, el color rojo es delicado para las personas que son alérgicas, pero son pocas las ocasiones en las que ocurre la afectación.

Tatuaje que realizó Chicho Tattoo para cubrir una cicatriz. Foto: Cortesía

Cuando las personas van a realizarse un tatuaje, casi siempre buscan uno muy popular o que esté de moda. Uno de los tatuajes más pedidos y que siempre se mantiene vigente entre los favoritos, es el ave fénix, por personas que han estado al borde de la muerte o que superaron una situación difícil. También es habitual tatuarse los nombres de pareja en zonas íntimas o en cualquier parte del cuerpo.

"Para mí el tatuaje es el arte mejor plasmado que puede haber en la historia", alegó Chicho Tattoo.

Por su parte, Ronny González, desde su estudio, explicó que así como hay personas que no consiguen trabajo por tener tatuajes, hay otras a las que les exigen tener uno para contratarlas. De acuerdo con González, el tabú de los tatuajes "se está acabando", para él ahora todo es más artístico o comercial, y todos quieren tener uno.

En la misma línea de ideas, según una nueva encuesta del Pew Research Center, publicada en Forbes Colombia, aproximadamente uno de cada tres estadounidenses adultos lleva tatuajes con tinta permanente. Asimismo, el 38 % de la población mundial tiene al menos un tatuaje y, según la Unión Nacional de Tatuadores y Anilladores Profesionales (UNTAP), en 2019 el porcentaje de personas tatuadas en España oscilaba entre el 12 % y el 15 %, como el sexto país del mundo más tatuado.

El tatuador también habló de los riesgos en torno a la salud tanto para él como para sus clientes. Alegó que entre las enfermedades que se pueden transmitir no solo está el VIH, sino también la hepatitis B. "Si aquí cae una gota contaminada, pueden pasar meses que eso todavía está ahí", dijo Ronny. Además, comentó que siempre debe estar vacunándose.

De igual manera, Ronny González también habló sobre los tatuajes más solicitados, en los que se encuentra la cobertura como uno de los más requeridos: "Los nombres de parejas se los tienen que cubrir, fijo que van a volver". Según Ronny, solo pasaron quince días para que alguien decidiera cubrirse el nombre tatuado. Igualmente, el tatuaje del infinito es de los que tienen mayor demanda en su estudio.

A lo largo de los años, en medio de los tatuajes siempre ha habido otro tema muy polémico e incierto, este es la donación de sangre. González habló del desconocimiento que hay en Latinoamérica sobre dicho tema, ya que él asegura que sí es posible donar aunque tengas un tatuaje, pero después de 6 meses. "Sí puedes donar sangre completamente si tienes tatuajes", afirmó Ronny.

Hoy, es muy común ver a personas de todas las profesiones con tatuajes, ya el mencionado estigma social se está perdiendo. Si antes era común asociarlos con la "mala vida" o la delincuencia, eso quedó atrás, hecho que sostiene Ronny González, ya que comentó que desde funcionarios, médicos, enfermeros, mecánicos y hasta "pastores de la iglesia" se realizan tatuajes con él.

"Mi filosofía es tatuar lo que la gente pida, que sea feliz con su tatuaje, más nada"… dijo González.

