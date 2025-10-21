Martes 21 de octubre de 2025
Al Dia

El artista zuliano Yehoshua Villarreal brilla en la sexta Bienal de Arte en Salerno

Con sumo orgullo tenemos a bien reseñar la presencia del maestro artista, Yehoshua Villarreal, en la edición 2025 de la…

Por Noticia al Dia


Foto: Alexis Blanco
Con sumo orgullo tenemos a bien reseñar la presencia del maestro artista, Yehoshua Villarreal, en la edición 2025 de la Bienal de Arte de Salerno, Italia, en cuya edición anterior él resultó ganador.

Recién acomodaba sus maletas en la hermosa ciudad italiana, junto con su bienamada esposa Yeli, cuando recibió nuestra llamada telefónica. La gentileza y la bonhomía acompañan siempre el enorme talento del maestro pintor, músico, pensador y poeta, un polímata de nuestra convulsa era que no dudó en dedicarme unos minutos de su tiempo.

Al lado de mi obra “Hemisferios”

Acordamos entonces dialogar después de la fiesta inaugural, donde nuevamente comparece. Yehoshua es un nombre hebreo que se traduce como "Yahvé es salvación" o "el Señor es salvación". Es la forma más larga de "Yeshúa", el nombre para Jesús.

Ya es tu segunda comparescencia en Salerno…¿Cuáles diferencias percibes con respecto a 2023?

-Hay mayor convocatoria, el tema de la exposición es la IA vs Inteligencia humana. Es admirable la belleza arquitectónica antigua de la ciudad, con tantas memorias a cuesta y sobre todo lo jovial, la buena aceptación de la gente, te cautiva el ambiente agradable. Para nuestra sorpresa, mientras recorríamos la ciudad, algunas personas nos saludaron con entusiasmo y alegría, reconociéndonos, como si nos hubieran visto ayer; entonces te sientes como en casa.

Inauguracion del la VI Bienal de Arte de Salerno

-¿Qué tanta influencia percibes de los nuevos artificios tecnológicos, IA, etcetera, en las propuestas de este año?

-Algunas obras muy interesantes, otras carecen de la lectura de esta invitación; pero a groso modo, pienso que ha sido un éxito para la Bienal ya que los visitantes se sentían identificados con algunas obras. En mi parte personal, creí que iba a encontrar cosas mas atrevidas, que arriesgarían un poco mas, en aras del siglo que estamos viviendo.

-Podrías describir un poco a los lectores en qué consistió la obra que esta vez propusiste: nombre, dimensiones, técnica, tema y tu sentimiento plasmado…?

-Vemos en la obra dos esferas.

Conversando con el artista italiano, Ciro Palladino.

La parte izquierda del cuadro, tiene una esfera con un núcleo dorado, ella representa el alma; y la parte exterior, con accidentes de cráteres, representa el cuerpo. Su totalidad es la esencia de la sabiduría eterna, no la de los hombre, sino la sabiduría del Aba Kadosh, que es la sabiduría que desciende a los hombres aquí en la tierra, la misma que recibió Salomón.

Ahora bien, la esfera que se encuentra al lado derecho de la obra, es totalmente metalizada; es una esfera construida por los hombres. Por ello vemos los remaches por los bordes y en el centro de esa esfera, podemos decodificar un cerebro de metal plateado como núcleo de dicha esfera.

Si seguimos recorriendo el paseo visual vamos a ver que lo que es el fondo donde está la esfera, es como una lamina de zinc oxidada sujetada por cuatro tornillos. (luce como metal corroído, pero es la tela que parece metal). Quien la ve piensa que es metal o que es un díptico.

Dicho de otra manera, la esfera dorada representa lo incorruptible que es la Sabiduría Eterna que viene de lo alto. Y el de la derecha; es el conocimiento temporal y artificial que adquirimos los hombres, el cual es corruptible y caduca porque no resiste los avatares del tiempo.

Juanto a mi esposa, Yelitza Villarreal

El arquitecto Giuseppe Gorga, es el Curador de la VI Bienal de Arte Contemporáneo (The B.A.C.S.), la cual transcurre en el histórico Palazzo Fruscione, situado en el corazón de Salerno, Italia. El evento de arte internacional dedicado al tema de “A.I. vs. A.I. – Artificial Intelligence vs. Artistic Intelligence” se centra en las intersecciones únicas de la creatividad y la tecnología en el panorama artístico contemporáneo. Si usted está preocupado por la dinámica de la expresión humana en la era digital, The B.A.C.S. es algo que definitivamente no querrá perderse este otoño.

Refiere Gorga que “La filosofía principal del B.A.C.S. 2025 es unir culturas y geografías, creando una comunidad artística global bajo un mismo techo. Este año, la Bienal de Salerno presenta trabajos de muchos artistas talentosos de todo el mundo. Creativos desde Rumania, Alemania, Francia, Ucrania, Chile, México, Puerto Rico, Estados Unidos, China, Taiwán, Sudáfrica, Australia, Venezuela e Italia presentarán su arte, contribuyendo a la cobertura genuinamente internacional de The B.A.C.S.”.

Un punto culminante -reseña Gorga-es una invitada de honor, la artista napolitana Enza Monetti, con su actuación en vivo titulada “Messenger”. Monetti es conocida internacionalmente por su trabajo innovador con la materia, experimentando con su unificación y separación como parte del proceso creativo.
También destacó las charlas de arte, incluyendo “AI-ART” del profesor Gennaro Cuccurullo y la presentación del nuevo libro del profesor Sergio Curtacci, “Museums in Evolution: New Digital Frontiers.” Además, todos los artistas ofrecerán sus perspectivas únicas sobre la evolución del arte y su papel dinámico en la sociedad cada vez más tecnológica.

Catalogo de la VI Bienal

En esta sexta edición 2025, el jurado está presidido por el famoso artista italiano Lorenzo Chinnici. Nacido en 1942 en Sicilia, Chinnici ha cubierto un largo camino profesional hacia el reconocimiento, con una amplia cobertura de su nombre en más de 2.000 revistas nacionales e internacionales y un portafolio de más de 300 exposiciones en todo el mundo. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el 25 de octubre de 2025 a las 7 p.m.

El B.A.C.S. 2025 se hizo posible gracias a la asociación con la Fundación Ravello, el profesor Rino Cuccurullo, la Galería de Arte Taimeless, la Galería Caribè, la Galería Miart y otros activistas artísticos e instituciones de todo el mundo.

Escrito en el catalogo: “Las Alas del Arte”

Yehoshua Villarreal eleva su mirada, su gran plegaria, al otoñal cielo de Salerno, proyectando a Maracaibo como ese infinito espejo donde su batería suena cual síncopa de ángeles en clave de Sol.
(Alexis Blanco/ Fotos cortesía del artista y de Taimeless Art Gallery).

Obra expuesta “Emisferi” o “Hemisferios”

Lee también: 30 Círculos desde Lía Bermúdez (Por Alexis Blanco)

Redacción y fotos: Alexis Blanco

Noticia al Día

