El ataque de las abejas africanas dejó a una abuela de 71 años en estado crítico: Tenía más de 400 picadas

Un enjambre de abejas africanas atacó a una familia del sector San Ramón, en San Francisco del estado Zulia.

Los hechos ocurrieron a las 5:45 de la tarde del lunes 19 de mayo, cuando los gritos de desesperación alertaron a la comunidad, quienes al presenciar lo ocurrido llamaron a la Brigada de Emergencia del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Los oficiales, con ayuda de los bomberos del municipio, atendieron la incidencia.

Varios niños, una señora de la vivienda y algunos vecinos sufrieron heridas por estos insectos.

La señora, de nombre, Neira Reyes, de 71 años, tenía más de 400 picadas, por lo que fue trasladada a la clínica Zulia. Su estado de salud es bastante crítico.

Al parecer, el enjambre de abejas africanas fue quemado.

