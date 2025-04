El Ayayero trajo el ambiente Pascuero a Noticia al Día

Acompañado de su hijo, Nelson Romero "El Ayayero", llenó de alegría y encendió el ambiente pascuero en la sala de redacción de Noticia al Día este martes 17 de septiembre.

El gaitero y compositor zuliano, con su estilo único, agradeció la invitación y con su sencillez cantó algunos de sus versos mientras narraba lo que prepara para esta temporada.

"Una de las grandes noticias es que Alegres Gaiteros, mi agrupación, vuelve a grabar un nuevo sencillo "Esta Pascua es para usted", para esta temporada 2024″, este tema es de su puño y letra, tras cuatro años de pausa.

"En este tema participamos como solistas Nelson Will y yo". El icónico gaitero aprovechó para adelantar que prepara a su hijo para que tome las riendas de la agrupación, quien le pone su toque moderno sin perder la esencia.

Nelson Romero se describe como un hombre nacido en El Empedrao, alegre y sencillo que trasmite su alegría a sus seguidores a través de sus temas y composiciones.

Con respecto a la estrella que fue develada en su honor en el Teatro Baralt recientemente, manifestó que se sintió emocionado y halagado, además de agradecido con el reconocimiento a su humilde trabajo para exaltar la cultura y al folclor nuestro.

La fe de Nelson Romero hacia la China y Santa Lucía

"Desde niño sentía inclinación para sacarle un tema a Santa Lucía y tuve le privilegio de componerle ese tema que dice así: Santa Lucia, tu parroquia ha progresado, tus ojitos han logrado la dicha del alma mía, que llenen de alegría a mi barrio El Empedrao. Este tema se ha convertido en un himno para que todos los 13 de diciembre la honremos, aseguró el cultor zuliano.

Con respecto a la Bajada de la Virgen de Chiquinquirá, indicó que tiene varias propuestas para cantarle, ya que esta temporada se respira llena de celebraciones, pero sigue subiendo a tarima con los Chiquinquireños.

Su mensaje a los nuevos talentos que interpretan gaita es que "hay que estudiar y prepararse para poder ser un buen ejemplo y transmitir lo positivo para nuestro país".

Para finalizar El ayayero expresó: "Me siento halagado porque por generaciones mis temas pegan y donde llego siento el cariño y el aplauso que me inspira a seguir cantándoles hasta que Dios, la China y Santa Lucía me lo permitan.

Noticia al Día

Foto: Xiomara Solano

Video: Wilbeth Marval