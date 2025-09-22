El futbolista francés del París Saint Germain, Ousmane Dembélé, ganó el Balón de Oro 2025 en una ceremonia llevada a cabo este lunes 22 de septiembre.

Dembélé fue clave en la consagración del PSG en la Uefa Champions League y en todas las competencias donde el equipo salió victorioso.

Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah, Raphinha, Kylian Mbappé, Cole Palmer, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes y Achraf Hakimi completaron el Top 10.

"El Mosquito" anotó 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos de la temporada 2024-2025 del fútbol europeo y era uno de los grandes candidatos, además teniendo una gran historia de redención. Por su parte, Lamine Yamal (uno de los pilares de la nueva generación) quedó a las puertas.

"Gracias a todos los equipos. En Stade Rennes, Borussia Dortmund, el club con el que siempre he soñado que fue FC Barcelona. Pude aprender allí al lado de jugadores como Messi e Iniesta", fueron sus palabras entre lágrimas y acompañado de su madre.

