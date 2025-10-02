Jueves 02 de octubre de 2025
Al Dia

El Binomio de Oro: la señal divina escondida en los apellidos de sus fundadores

El nombre Binomio de Oro es uno de los más reconocidos en la historia de la música vallenata. Fue concebido…

Por Haroldo Manzanilla

El Binomio de Oro: la señal divina escondida en los apellidos de sus fundadores
El nombre Binomio de Oro es uno de los más reconocidos en la historia de la música vallenata. Fue concebido en 1976 para bautizar al dúo fundado por Israel Romero (acordeonero) y Rafael Orozco (cantante), quienes marcaron un antes y un después en este género colombiano.

La expresión “binomio” hace referencia a la unión perfecta de dos elementos: en este caso, el talento del acordeón y la voz. La adición de la palabra “oro” buscaba resaltar el valor, la calidad y el brillo artístico de esa dupla, proyectándolos como una fórmula destinada al éxito. Desde entonces, el nombre se convirtió en sinónimo de prestigio dentro del folclore vallenato, acompañando a varias generaciones de músicos.

Detrás de esa marca también se consolidó la organización Romero Orozco, un esquema empresarial y artístico que no solo impulsó la carrera de sus fundadores, sino que garantizó la continuidad del grupo tras la trágica muerte de Rafael Orozco en 1992. Bajo la dirección de Israel Romero, el proyecto se transformó en una verdadera institución musical, que logró mantener vigente el sello del Binomio de Oro de América, integrando nuevas voces y adaptándose a los cambios de la industria.

Más que un simple nombre, Binomio de Oro representa la fórmula de éxito de dos artistas que fusionaron talento, carisma y visión, respaldados por una organización sólida que entendió la música como empresa. Hoy, a casi cinco décadas de su nacimiento, la marca sigue brillando como un referente del vallenato moderno en todo el continente.

