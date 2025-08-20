Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

El bombero celebra hoy su día: Una noble labor más allá de apagar fuego

Muchos hombres y mujeres están capacitados como paramédicos para brindar primeros auxilios y estabilizar a las víctimas antes de la llegada de la ambulancia

Por Javier Sanchez

El bombero celebra hoy su día: Una noble labor más allá de apagar fuego
Foto: NAD
Hoy 20 de agosto, Venezuela celebra el Día Nacional del Bombero, una fecha para honrar y reconocer la valiente labor de los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para proteger a la ciudadanía.

‎ Este día no solo conmemora la creación del primer cuerpo de bomberos en el país, sino que también sirve para destacar el compromiso, la disciplina y el espíritu de servicio de estos héroes anónimos.

‎ Se estableció en conmemoración de la fundación del primer cuerpo de bomberos del país, el Cuerpo de Bomberos de Caracas, que se creó el 20 de agosto de 1937.

Foto: NAD



‎Antes de esta fecha, las emergencias eran atendidas por grupos voluntarios con equipos rudimentarios. La formalización de esta institución marcó un hito en la seguridad y protección civil de la nación, estableciendo un sistema profesional y organizado para la atención de incendios, rescates y otras catástrofes.

Foto: NAD



‎La labor de los bomberos va mucho más allá de simplemente apagar fuegos. Sus funciones abarcan una amplia gama de servicios esenciales para la comunidad.


‎Rescate en emergencias


‎Los bomberos tienen la importante labor de proteger la vida y los bienes de las personas ante emergencias, como incendios, accidentes y desastres naturales. Su trabajo incluye la prevención, combate y extinción de incendios, así como el rescate de personas y animales, y la asistencia en diversas situaciones de emergencia. Además, investigan las causas de los incendios y brindan educación sobre seguridad contra incendios.

Foto: Cortesía

Atienden inundaciones y desastres naturales. Muchos están capacitados como paramédicos para brindar primeros auxilios y estabilizar a las víctimas antes de la llegada de la ambulancia.

‎Asimismo realizan inspecciones en edificios y establecimientos para verificar que cumplan con las normativas de seguridad y prevengan posibles riesgos.

Foto: NAD



‎En referencia a la educación comunitaria, Imparten charlas y talleres sobre prevención de incendios y actuación en emergencias en escuelas, empresas y comunidades, demostrando una vocación inquebrantable. Su dedicación y sacrificio son un pilar fundamental para la seguridad del país.

Foto: NAD

Foto: NAD
Foto: NAD

Noticia al Día. Fotos: NAD

