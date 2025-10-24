El boxeo venezolano celebra a su leyenda: Betulio González cumple 76 años

El mundo del boxeo venezolano y latinoamericano se viste de gala hoy para celebrar el cumpleaños de una de sus figuras más emblemáticas: el legendario exboxeador Betulio Segundo González.

El tricampeón mundial del peso mosca, oriundo del estado Zulia, conmemora un año más de vida, consolidando su estatus como un ícono deportivo nacional.

Betulio González, nacido un 24 de octubre de 1949, fue un verdadero titán del ring. A lo largo de su carrera profesional, González dejó una huella imborrable al coronarse tres veces campeón mundial en la división de peso mosca, obteniendo coronas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Su coraje, técnica y potencia lo convirtieron en un referente para las nuevas generaciones de pugilistas. El expúgil, quien reside en su natal Zulia, es recordado con cariño y admiración por sus compatriotas.

Sus peleas, llenas de garra y emoción, paralizaron a Venezuela en las décadas de los 70 y 80, demostrando que el talento venezolano podía brillar en la élite del boxeo mundial.

En este día especial, fanáticos, colegas, y la comunidad deportiva le envían sus mejores deseos a Betulio González, quien a sus 76 años de edad sigue siendo un símbolo de perseverancia y gloria deportiva.

