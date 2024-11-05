El brasileño Valdecy Urquiza es el nuevo secretario general de Interpol

El delegado de la Policía Federal de Brasil Valdecy Urquiza fue electo como secretario general de Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por lo que se convirtió en el primer brasileño en ocupar ese cargo.

La decisión fue tomada por la asamblea general de esa organización internacional con miembros en 196 países.

Valdecy, de 43 años, es un abogado con experiencia en distintos organismo de seguridad de su país, que a partir del 7 de noviembre sustituirá al oficial de policía alemán Jürgen Stock, quien ocupa ese puesto desde 2014.

Noticia al Día/RT