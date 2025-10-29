El brillo de Santa, el Grinch y Mickey Mouse está en Maracaibo: Cuentos mágicos y sonrisas

Mayer Productions está listo para desplegar su magia. Con una vibrante variedad de personajes icónicos, transformarán cualquier celebración en un momento verdaderamente especial y brillante.

Desde clásicos de temporada como Santa Claus, el travieso Grinch y las elegantes Cascanueces, hasta la alegría eterna de Mickey Mouse, ¡tienen el elenco perfecto para cada ocasión!

Este año, la alegría tiene una expansión especial: Maracaibo da la bienvenida a un nuevo y carismático Santa Claus, listo para regalar sonrisas y sorpresas, trabajando en armonía con los demás personajes.

Además, Mayer Productions llevará su brillo y alegría a Barquisimeto, Trujillo y Machique, asegurando que la magia de la celebración, especialmente la navideña, se extienda por todo el occidente del país.

¡Contáctalos y haz que tu evento brille! Encuéntralos en todas sus redes sociales como @mayerproduction.

Kelly Nava/ Pasante

Video y Fotos: Will Marval

