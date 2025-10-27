El café venezolano brilla en el ranking ‘South America’s 100 Best Coffee Shops 2025’: El proyecto de la ex Miss Amanda Dudamel se ubicó en el Top 5

En el salón de Corferias de Bogotá, donde la Cafés de Colombia Expo 2025 afirmaba su liderazgo continental, el pasado sábado, 25 de octubre se dio a conocer un nuevo mapa de la excelencia cafetera en el sur del continente. La revelación del ranking ‘South America’s 100 Best Coffee Shops’ 2025 se convirtió, para Venezuela, en una celebración del olfato, el gusto y la constancia.

Tributo Casa de café está ubicado en Chacao, Caracas. Foto: Foto Ezequiel Carías

Ocho establecimientos venezolanos irrumpieron en la lista, un logro que visibilizó la tenacidad de un sector que pulió sus granos frente a la adversidad.

La noticia alcanzó su punto más alto con Tributo Casa de Café, el proyecto impulsado por la ex Miss Venezuela Amanda Dudamel, que se alzó con el quinto lugar. Un reconocimiento que trascendió la popularidad de su fundadora para validar la calidad intrínseca de su propuesta.

Evaluación sin fronteras

Más de mil 800 establecimientos de toda Suramérica se postularon ante el juicio exigente de 140 expertos del sector.

Los criterios de evaluación fueron más allá de la simple calidad del grano. Los especialistas sopesaron la innovación en el servicio, la pasión y destreza de los baristas, la sostenibilidad de las prácticas y, fundamentalmente, la atmósfera única que cada espacio logra tejer para el consumidor.

Esta iniciativa, según reseñaron medios internacionales, buscó celebrar la riqueza de las propuestas: Desde la pequeña cafetería de barrio que honra tradiciones hasta el laboratorio innovador que reinventa el ritual.

La feria colombiana, que reunió a productores, tostadores y empresarios, actuó como el escenario perfecto para este homenaje. Doris Chingaté, jefa de proyecto de Corferias, lo definió como "una consolidación como referentes en la promoción del café latinoamericano".

