El aire acondicionado en Maracaibo, la segunda ciudad más importante de Venezuela, es considerado un bien de primera necesidad. Acá, la temperatura promedia los 35 grados centígrados, pero la sensación térmica puede llegar a ser de 50, debido a la humedad del 90 % que generan los vapores calientes que vienen del Lago de Maracaibo.

Sin embargo, los autos por puesto no tienen aire acondicionado porque no es rentable, y los choferes, junto a sus pasajeros, hacen el "viaje al fondo de la tierra", como suelen decir los maracuchos al momento de arrancar de la parada.

El calor excesivo y la falta de ventilación en la zona pélvica pueden generar un ambiente propicio para la irritación o inflamación en el área de la próstata, y son muchos los conductores que manifiestan dolencias en dicha glándula al soportar altas temperaturas durante la jornada diaria.

Los especialistas siempre han coincidido en que una hidratación insuficiente puede concentrar la orina y potencialmente aumentar el riesgo de infecciones urinarias que, si bien no son directamente problemas prostáticos, pueden afectar la salud del tracto urinario cercano a la próstata.

Estar sentado por muchas horas frente al volante puede afectar la circulación sanguínea en la zona pélvica, y esto, a largo plazo, impacta la salud de la próstata, dicen los expertos.

Los choferes y su horario

Para conocer sobre esta problemática, Noticia al Día recorrió en la mañana de hoy algunas paradas de autos por puesto en el centro de la ciudad, entre ellas La Limpia, Bella Vista y Veritas, donde los choferes se quejaban del exceso de temperatura.

El fiscal de la parada La Limpia, Ricardo González, con cinco años en el cargo, dijo que muchos colegas se han visto obligados a dejar el trabajo de conductor por recomendaciones médicas; otros han establecido sus propios horarios para esquivar el calor, saliendo un rato en la mañana hasta determinada hora y después en la tarde, cuando comienza a bajar el sol.

Entre las recomendaciones está mantener un filtro con agua en el carro y beber abundante líquido a lo largo del día, incluso si no sienten sed. Las bebidas azucaradas, con cafeína y alcohol están eliminadas porque pueden contribuir a la deshidratación.

Usan ropa holgada, transpirable y ligera, que permita la circulación del aire y reduzca la acumulación de calor, según les han aconsejado los médicos a los transportistas en jornadas médicas a las que han asistido.

Algunos choferes consultados dijeron hoy que una manera de mantener el equilibrio es estirar las piernas y mover el cuerpo, porque mejora la circulación y reduce el tiempo prolongado de sedentarismo. Algunos comentaron a Noticia al Día que evitan los asientos demasiado calientes y los cubren con algún material que reduce la absorción de calor.

El calor puede ser peligroso para los conductores, especialmente aquellos que trabajan largas jornadas, como los choferes de camiones y autobuses. Cuando es extremo, puede causar el llamado "golpe de calor", con fatiga, somnolencia, disminución de la concentración y tiempo de reacción, lo que aumenta el riesgo de accidentes.



Noticia al Día/ Fotos: Will Marval