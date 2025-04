El cantante puertorriqueño Arcángel informó este martes 15 de abril, en sus redes sociales que se encuentra delicado de salud. Reveló que tiene enfermo su corazón por lo que tuvo que hacerse una delicada cirugía y se realiza un riguroso tratamiento medico.

El propio explicó que fue sometido a una cirugía de emergencia debido a complicaciones en su corazón, un órgano que, en sus palabras, “se niega a dejar de latir”.

A pesar de la gravedad de la situación, el intérprete ha confirmado que su recuperación avanza favorablemente y que retomará sus compromisos musicales en las próximas semanas.

De acuerdo con lo publicado por Arcángel en su cuenta de Instagram, el procedimiento médico fue una prueba difícil tanto física como emocionalmente. Desde la camilla del hospital, el cantante compartió imágenes y reflexiones sobre este momento crítico en su vida.

“Nuevamente, el GRAN SOBERANO SEÑOR me dio otra oportunidad y esta vez no pretendo hacerle quedar mal. Termine un álbum en la etapa más difícil de mi recuperación, duele, molesta, pica y arde, pero no existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargara por el resto de mi vida, así que con todo el AMOR, TEMOR y RESPETO que le tengo a mi DIOS, quiero decirle que estoy listo y más que preparado para el próximo reto que él decida ponerme. Al final será lo que el quiera porque aquí en la tierra y en todo el universo se hace lo que a el le de la gana! AMEN!, escribió el artista.

El artista, quien ha enfrentado problemas de salud en el pasado, detalló que esta experiencia ha sido particularmente desafiante. En su mensaje, mencionó que logró finalizar un álbum musical en medio de su proceso de recuperación, describiendo el esfuerzo como un acto de resistencia y compromiso con su carrera.

A pesar de la reciente cirugía, el cantante confirmó que cuenta con la autorización de su equipo médico para retomar sus actividades profesionales. Según detalló en su mensaje, su cardiólogo y el cirujano que lo atendieron le han dado luz verde para presentarse en los conciertos programados en su agenda.

“A mis fanáticos de GUATEMALA no se asusten! Mi cardiólogo y el cirujano me dieron permiso para estar presente este próximo 19 de abril en su país y cantar junto a ustedes”, escribió, además reveló que también podrá cumplir un compromiso que tiene en Puerto Rico y destacó que desea celebrar con todos sus seguidores que sigue con vida.

La noticia de su cirugía y posterior recuperación ha generado una ola de apoyo por parte de sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de ánimo y buenos deseos para el cantante.

Noticia al Día/EL Tiempo Colombia