Jueves 14 de agosto de 2025
Al Dia

El canto del Sol en Margarita: Un ritual de luz y color

El cielo se enciende cada tarde en la “Isla del Sol” con un espectáculo que captura el alma y define la belleza de sus costas.

Por Hannabelle Urdaneta

El canto del Sol en Margarita: Un ritual de luz y color
Foto: Jorwenly Vasquez
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Isla de Margarita, joya del Caribe venezolano, es mucho más que sus playas de arena dorada y su brisa salina. Es un lienzo natural donde el sol, cada tarde, pinta una obra maestra, única e irrepetible. Con el paso de las horas, el cielo se transforma en un vibrante tapiz de colores que van desde los rojos intensos y naranjas encendidos hasta los sutiles tonos pastel de rosa y violeta. Es un fenómeno que detiene el tiempo, un ritual sagrado que invita a la contemplación y al asombro.

Leer más:El espejo de Falcón: Donde el alma se encuentra con el atardecer

Para los margariteños y sus visitantes, el atardecer no es simplemente el final del día; es una celebración. Se congregan en las orillas, en los muelles de pescadores o en los miradores naturales para presenciar este momento mágico. No hay dos atardeceres iguales. A veces, las nubes actúan como pinceles, difuminando la luz en un suave degradado. Otras, el sol se oculta tras el horizonte marino en un destello final, dejando un resplandor dorado que se refleja en las aguas tranquilas.

Este espectáculo de luz y color ha sido, a lo largo del tiempo, una fuente de inspiración. Poetas han dedicado versos a su esplendor, fotógrafos han buscado capturar su efímera belleza y artistas han intentado plasmar en sus lienzos la riqueza de su paleta. Es la prueba viviente de que la naturaleza, en su máxima expresión, es el arte más puro y conmovedor. Cada atardecer en Margarita es un regalo, un instante de paz que nos recuerda la belleza que nos rodea.

Foto: Jorwenly Vasquez
Foto: Jorwenly Vasquez

Hannabelle Urdaneta/Foto: Jorwenly Vasquez

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

  • Recolección de basura (55%, 1.719 Votos)
  • Asfaltado (27%, 844 Votos)
  • Colocación de luminarias (6%, 200 Votos)
  • Ordenamiento vial (3%, 102 Votos)
  • Reparación de semáforos (2%, 67 Votos)
  • Ninguno de los anteriores (2%, 54 Votos)
  • Ornato público (1%, 44 Votos)
  • Recuperación de canchas deportivas (1%, 41 Votos)
  • Limpieza de plazas (1%, 27 Votos)

Votantes totales: 3.098

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Un marullo de lágrimas para despedirte, María Jesús Arcaya Ortega

Un marullo de lágrimas para despedirte, María Jesús Arcaya Ortega

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Se confirma la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift

Se confirma la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift

Mastantuono en su presentación con el Real Madrid:

Mastantuono en su presentación con el Real Madrid: "Messi es el mejor jugador del mundo"

Karol G encabezará show de medio tiempo de la NFL desde Brasil

Karol G encabezará show de medio tiempo de la NFL desde Brasil

Falleció Miss Universo Rusia 2017

Falleció Miss Universo Rusia 2017

Fiscalía de Chile detuvo a alias Gordo Alex por el caso de Ronald Ojeda

Fiscalía de Chile detuvo a alias Gordo Alex por el caso de Ronald Ojeda

McLaren subastará sus monoplazas antes de su debut

McLaren subastará sus monoplazas antes de su debut

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 14 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 14 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 14 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 14 de agosto

Darwin Machís fue presentado oficialmente en UCV FC

Darwin Machís fue presentado oficialmente en UCV FC

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

Luis Pérez lanza Zulianos FC: el primer equipo de creadores de contenido y artistas en Venezuela

Luis Pérez lanza Zulianos FC: el primer equipo de creadores de contenido y artistas en Venezuela

Noticias Relacionadas

Al Dia

Vandalizada estatua del Doctor José Gregorio Hernández en Baruta

El Doctor José Gregorio Hernández, conocido como «El médico de los pobres», fue un médico, científico, profesor y filántropo venezolano nacido el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, estado Trujillo
Al Dia

Aumentará la sensación térmica en Venezuela desde la próxima semana: Maracaibo entre las ciudades más impactadas por el calor

Según indicó Alfredo Gil, jefe de hidrometeorología de la UCV este sería el segundo valor máximo de temperatura en el país, el primero se registró entre marzo y abril
Al Dia

Producción de cacao venezolano aumentó 10 % durante 2025: Según estimaciones de gremio

El precio internacional del cacao se mantiene entre 7 y 8 dólares el kilogramo
Al Dia

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Las industrias petroleras saben que la norma es que ninguna debe tener más de 50 kilos de explosivos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025