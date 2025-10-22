Miércoles 22 de octubre de 2025
El clásico “Ay Amor” de Liz regresa en colaboración con Magic Juan

Este lanzamiento promete ser el tema del último semestre del año, una joya que combina la esencia del original con un toque fresco

Por Ernestina García

Uno de los temas más emblemáticos de Liz, que sirvió como inspiración para Karol G en su exitosa “Papasito”, regresa con más fuerza que nunca. Esta vez, el clásico “Ay Amor” se transforma en una colaboración explosiva junto a Magic Juan.

Lee también: “Ese hombre me odia”: La respuesta de Britney Spears a las revelaciones de su exesposo

Este lanzamiento promete ser el tema del último semestre del año, una joya que combina la esencia del original con un toque fresco que ya se perfila como una de las mejores canciones de 2025.

El video, que se presenta como un clásico de espías, complementa perfectamente la canción. En él, Liz y Magic Juan se embarcan en un juego de seducción y tensión, debatiéndose entre amarse o eliminarse en una narrativa que te mantendrá al borde del asiento durante sus cuatro minutos llenos de suspenso y acción.

Noticia al Día/RRSS

