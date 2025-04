El Club de Patinaje Ronald Patín busca formar grandes atletas y excelentes personas

El Club de Patinaje Ronald Patín, fundado en 2010 por Ronald Parra, emerge como una entidad de gran referencia a nivel regional y nacional. Desde su sede ubicada en la segunda etapa de la Vereda del Lago, se han encargado no solo de formar excelentes atletas, sino, además, de formar excelentes personas.



Dentro del club de esta disciplina, han salido atletas de alto rendimiento que han representado tanto al estado a nivel nacional como al país a nivel internacional, siendo el caso del patinódromo Alfredo León Moreno, quien es reconocido por sus logros a nivel regional, nacional e internacional, dando la cara por Venezuela en países europeos como Letonia, Polonia y Estonia. Su contribución a la disciplina dentro del estado Zulia y en Venezuela causó que la pista de patinaje del Club Ronald Patín lleve su nombre.



Además, su fundador, Ronald Parra, llegó a representar tanto al estado como al país así a nivel internacional, siendo partícipe de eventos en España o Cuba durante la década de los años 2000 (sin apóstrofo). Además, su cofundador, Diego Fernández, también salió del mismo lugar, siendo parte del club desde su fundación hasta la actualidad, formando parte de la plantilla de entrenadores.



Categorias en la disciplina



El Club de Patinaje Ronald Patín se centra en la categoría de velocidad, área donde han llegado a representar al estado numerosas veces. “Hemos tenido la oportunidad de representar al estado Zulia y dejarlo muy en alto desde el año 2010, donde hemos participado en lugares como: Falcón, Barquisimeto, Caracas, Cojedes, Guárico, Táchira”, comentó Nerio Fernández, entrenador e instructor del club.



Fuera de únicamente enfocarse en esa categoría, también reconocen la existencia de otros sectores importantes dentro de esta disciplina, como, por ejemplo: freestyle, skateboarding, downhill y artístico.



Este club recibe niños a partir de los cuatro años de edad, donde se les imparten clases para que puedan obtener un buen desarrollo motriz y, poco a poco, puedan aprender las técnicas básicas de este deporte, inculcando la parte física y emocional de la disciplina, aprendiendo de forma didáctica a lo largo de su formación.

Imagen cortesia de: @clubronaldpatin



Formación integral



Fuera de formar atletas de alto rendimiento, el Club de Patinaje Ronald Patín cuenta con una visión clara en las bases de su formación: no únicamente buscan formar deportistas, sino formar excelentes personas. “La idea del club Ronald Patín es formar ciudadanos y personas íntegras que no solamente se limiten a ser solo atletas, sino formar personas íntegras y responsables”, afirmó Diego Fernández, cofundador del club y parte de la plantilla de entrenadores.



Agregado a ello, también cuentan con una categoría máster en la que hay entre diez y doce integrantes. Dentro de esta división, reciben personas a partir de los 20 o 22 años que estén dispuestas a aprender las técnicas básicas de la disciplina.

Imagen cortesia de: @clubronaldpatin



En una oportunidad, recibieron a una señora de casi 70 años que estuvo dentro de la integración del club y vivió la experiencia durante dos o tres años. “Comenzó llevando a sus nietos y terminó ella dentro de la pista de la escuela patinando con nosotros. Fue una experiencia muy bonita; le decíamos tata”, destacó Nerio Fernández, agregando que lamentablemente ya no están en contacto con la señora.



Por otro lado, Diego destaca la importancia de la combinación de otros deportes con la disciplina del patinaje para la correcta formación de atletas de alto rendimiento, combinando ejercicios dentro del patinaje, pesas y ciclismo. “No es solamente ir y dar vueltas hasta que me canse, es una ciencia”, señaló Diego Fernández, quien destaca la importancia de los ejercicios de técnica, trabajo “off-skate” y pesas para desarrollar el equilibrio, fuerza y resistencia.



Captación de talento



Actualmente, el Club de Patinaje Ronald Patín está en un proceso de captación de talento en diversas escuelas, para buscar futuros deportistas que puedan representar al club a nivel regional y nacional. Nerio destacó su inclusión dentro del club deportivo del colegio Los Maristas. “Nos llamaron para poder atenderlos en esta área de la disciplina; ya tenemos un mes con ellos impartiéndoles las clases”, agregó Nerio Fernández.



Limitaciones y llamado de atención



A pesar de su larga trayectoria, el Club de Patinaje Ronald Patín enfrenta limitaciones a raíz de su falta de infraestructura. El Patinódromo Alfredo León Moreno enfrenta su decadencia y carece de condiciones óptimas para albergar eventos de talla nacional.



Aunque han tenido acercamientos con diversos agentes públicos dentro del estado, las intenciones de mejoras dentro del patinódromo no se han hecho notar.

El club se mantiene en base al costo de inscripción y mensualidad de los atletas inscritos; el dinero recaudado principalmente va dirigido al apoyo y mantenimiento del patinódromo. “Con eso es que se mantiene un poco la pista, que es lo que realmente nos importa”, explicó Nerio Fernández.



Desde el Club Ronald Patín realizan un llamado a los agentes públicos correspondientes y futuros patrocinantes para que brinden una mano a esta noble disciplina. Si bien el Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia (IRDEZ) ha brindado apoyo, hace falta un poco más para cubrir los gastos de participación en válidas nacionales.

Imagen cortesia de: @clubronaldpatin



Noticia al Día / Edgar González (Pasante)

Foto: Wilberth Marval