"El Colosal", Ricardo Cepeda grabó el tema "Bajo la Oración de Piedra" con el que rinde homenaje a la Chinita

El maestro de la gaita, Ricardo Cepeda, se suma a la temporada gaitera con un nuevo y emotivo tema dedicado a la Virgen de Chiquinquirá.

En una entrevista con Noticia al Día, el cantante reveló que grabó una gaita titulada "Bajo la oración de piedra", escrita por el compositor Renato Aguirre con Los Chiquinquireños.

Con inmenso amor y devoción a la Virgen Morena, Cepeda explicó que "la canción narra una historia poco conocida: la mujer que encontró la tablita de la Chinita, está enterrada bajo el piso de la Basílica".

"Les invito a escucharla a reflexionarla y cantarle a la China", expresó el cultor de 72 años.

Este tema, que es una joya musical, promete tocar las fibras de los devotos, celebra la historia y la fe que rodea a la patrona del Zulia ya está disponible para los amantes del género.

Noticia al Día