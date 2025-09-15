Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

"El consumidor marabino que sea responsable a la hora de comprar y los empresarios deben ajustarse a la demanda": Efraín Rincón

El consumidor marabino actual según un análisis de la 4ta edición de "Maracaibo en Datos"

Por Ernestina García

Efraín Rincón, profesor de LUZ y asesor de la unidad de estadística de la Cámara de Comercio de Maracaibo, presentó los hallazgos de la 4ta edición de "Maracaibo en Datos", un estudio que analiza el comportamiento de consumo en la capital zuliana.

La investigación se realizó a través de entrevistas a 600 jefes de familia en las 18 parroquias de la ciudad, abarcando el período de julio de 2023 a julio de 2025.

Perfil del consumidor marabino: un ser "racional y maduro"

Según Rincón, el estudio revela que el consumidor de Maracaibo es racional. Esto significa que las familias han aprendido a evaluar y comparar precios para optimizar su dinero.

Los hallazgos muestran que el 82% de la muestra ha realizado cambios importantes en sus hábitos, que incluyen:

Comprar solo productos económicos, aprovechando promociones o descuentos.

Minimizar gastos que consideran innecesarios.

Adquirir nuevas marcas que ofrezcan mejores ofertas.

Además, el profesor destacó que, de acuerdo con el estudio, cuatro de cada diez grupos familiares son liderados por mujeres. Este dato es significativo para comprender la dinámica de consumo en los hogares.

El politólogo también describe al consumidor marabino como una persona con madurez, que busca la mejor manera de vivir y de hacer rendir su dinero. Los marabinos, a pesar de las dificultades, no se quedan de brazos cruzados, sino que son proactivos a la hora de buscar opciones.

Recomendaciones para empresarios y consumidores


El estudio de "Maracaibo en Datos" no solo ofrece un panorama del consumo, sino que también deja recomendaciones claras para los sectores involucrados.

Para los empresarios: Rincón enfatiza que si tienen una marca conocida, deben cuidarla y ser transparentes con sus precios. Es crucial estudiar el mercado y adaptarse a las nuevas exigencias del consumidor. Un ejemplo que resalta el profesor es el de adecuar los empaques, haciéndolos más pequeños y menos costosos si es necesario. La lealtad del consumidor marabino es alta, pero las marcas deben evolucionar para mantenerla.

Para los consumidores: Se les aconseja estar siempre informados, evaluar sus opciones y ajustar sus gastos a sus salarios para un consumo responsable. En palabras de Rincón: "es arroparse hasta donde nos alcance la cobija". Conocer las marcas y sus ofertas es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida.

Foto: Wilberth Marval

