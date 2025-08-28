El Coro Renacer, una agrupación musical dedicada a la música eclesiástica, conmemora su primer año de trayectoria con un evento especial: una Noche de Adoración al Rey de Reyes.

El concierto se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre a las 7 p. m. en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, y la comunidad está cordialmente invitada.

Fundado en 2024 por el director Fernando Beuses en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, el coro surgió del deseo de "renacer" musicalmente, luego de un retiro de tres años. La agrupación debutó el 14 de agosto con el concierto "Un Canto a la Madre", un homenaje a la Virgen en vísperas de las fiestas patronales, seguido de su participación en la primera Eucaristía solemne de la parroquia.

Actualmente, el Coro Renacer está conformado por 11 integrantes, con Daviana Pirela como directora vocal.

Son ellos: Beckhany Reyes

Alejandra Urdaneta

Alexandra Alvarado

Erick Chourio

Sebastián Acosta

Carlos de la Hoz

Cristhofer Lopez

Williams Pérez ( Percusión)

Nelson Acosta ( Percusión)

Daviana Pirela ( Dirección Vocal)

Fernando Beuses ( Dirección General y Guitarrista)

A pesar de su reciente formación, el coro ha sido un pilar en diversas parroquias que han solicitado su apoyo musical.

La noche de adoración será una oportunidad para unirse en oración por el mundo, los enfermos, los animales desamparados y por Venezuela.

Noticia al Día/nota de prensa