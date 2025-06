El correo del Orinoco tuvo un hijo en Maracaibo: Aquí te contamos la historia

Con la ayuda de la IA Geminis te presentamos esta breve reseña de El correo del Orinoco, el periódico fundado por El Libertador y que vio la luz el sábado 27 de junio de 1818, razòn por la cual se celebra en esta fecha el Día Nacional del Periodista en Venezuela.

La IA cuenta:

¿Por qué celebramos el Día del Periodista el 27 de junio? ¡Una fecha con historia!

Imaginen esto: 1818, Venezuela en pleno fragor de la Guerra de Independencia. El Libertador, Simón Bolívar, un estratega militar y, como verán, un genio de la comunicación, estaba convencido de que las balas no bastaban. ¡Necesitaba artillería de pensamiento! Y así, el 27 de junio de 1818, en la antigua Angostura (hoy Ciudad Bolívar), nació una voz poderosa: El Correo del Orinoco.

Este periódico no era un simple pasatiempo. Era el arma secreta de la Tercera República, la contraofensiva a la propaganda realista de la "Gaceta de Caracas". Su lema lo decía todo: "Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público". ¡Una declaración de principios que resonaría por los siglos!

Mucho tiempo después, en 1964, un visionario, el parlamentario Guillermo García Ponce, propuso que el día de la primera publicación de este titán de la prensa fuera el Día Nacional del Periodista. Y así fue. Por eso, cada 27 de junio, honramos a aquellos que con la pluma y la verdad, luchan por la libertad de expresión.

Bolívar, la imprenta y el nacimiento de una leyenda

¿Cómo se gestó esta hazaña periodística? Bolívar, astuto como pocos, le escribió a Fernando Peñalver en septiembre de 1817 con una petición urgente: "Mándeme usted de un modo u otro una imprenta que es tan útil como los pertrechos". ¡Más claro, imposible! La imprenta no era un lujo, ¡era una necesidad de guerra! Y en octubre, la máquina ya estaba en Angostura, lista para rugir.

El corazón de la imprenta: ¿De dónde vino y quién la trajo?

La imprenta que llegó a Angostura, y que hoy puedes ver en el Museo Correo del Orinoco en Ciudad Bolívar, fue traída por Fernando Peñalver desde Trinidad, cumpliendo el encargo del Libertador. Era una máquina modesta, movida a brazo, pero con la fuerza suficiente para imprimir la libertad en cada hoja. Los primeros ejemplares de El Correo del Orinoco eran de cuatro páginas, impresas en papel de hilo, lo que permitió que se conservaran para la posteridad.

La orquesta de las palabras: Directores y redactores de El Correo del Orinoco

La batuta de los primeros 12 números de El Correo del Orinoco la llevó Francisco Antonio Zea, quien además fue su primer redactor. ¡Un verdadero pionero! Pero la lista de talentos no se quedaba ahí. Cuando Zea pasó la posta, un elenco de figuras ilustres se unió a la causa.

Un sinfín de mentes brillantes al servicio de la Patria

Entre los ilustres colaboradores que empuñaron la pluma para El Correo del Orinoco, encontramos nombres que resuenan en la historia: Juan Germán Roscio, Carlos Soublette, José Rafael Revenga, José Ignacio Abreu y Lima, Manuel Palacio Fajardo, y por supuesto, el mismísimo Simón Bolívar. También aportaron su intelecto Fernando Peñalver, Ramón Ignacio Méndez, Antonio Nariño, José María Salazar, Luis López Méndez, Francisco de Paula Santander, Francisco Javier Yánez y José Trimiño. ¡Un verdadero quién es quién de la intelectualidad patriota!

Este semanario, que salía los sábados, no solo informaba. Tenía artículos en francés e inglés, para que el mundo se enterara de los logros militares y políticos de la recién nacida República de Colombia. Era un ariete contra la propaganda realista, un portavoz de la creación de un nuevo orden, y un "catecismo moral y de virtudes cívicas", como diría el propio Bolívar. Publicaba desde decretos y leyes hasta poemas, cuentos y hasta ¡novelas por entregas!

La huella en Maracaibo: El "hijo" del Correo del Orinoco

¡Y la historia no termina en Angostura! La semilla del periodismo patriota viajó hasta Maracaibo. El mismo impresor del Correo del Orinoco, Andrés Roderick, fue quien trajo la imprenta a nuestra querida ciudad. Y así, el 9 de junio de 1821, en la calle N° 11 (antes Márquez de Santa Cruz), hoy Avenida Libertador, circuló por primera vez "El Correo Nacional", considerado el primer periódico de Maracaibo.

Este semanario semanal, editado por Roderick, tenía como misión divulgar "fiel y exactamente los últimos actos de la Emancipación venezolana". Bajo la redacción de José Demetrio Lossada, se publicaron 24 números hasta el 10 de noviembre de 1821, cuando la falta de suscriptores lo hizo desaparecer temporalmente.

Pero la historia no podía terminar así. El 20 de enero de 1822, "El Correo Nacional" reapareció, aunque su segunda etapa fue efímera. ¡Pero la tinta no se secaría! El 1° de marzo de 1822, por petición del intendente Lino Clemente, monseñor Mariano de Talavera tomó las riendas y le dio un nuevo nombre: "Concordia del Zulia". Así nació el segundo periódico impreso en tierras zulianas, una muestra de que el espíritu periodístico jamás se rendiría. Lamentablemente, hoy en día, Maracaibo no cuenta con un periódico impreso, una triste consecuencia de la escasez de papel.

El legado en números: El Correo del Orinoco en cifras

El Correo del Orinoco fue una epopeya periodística que se extendió desde el 27 de junio de 1818 hasta el 23 de marzo de 1822. En total, se publicaron 133 números: 128 numerados y 5 extraordinarios. Esos ejemplares "extraordinarios" eran joyas informativas, dedicados a grandes victorias militares como las de Boyacá y Carabobo.