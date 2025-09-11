El Cuerpo de Bomberos actuó con un centenar de hombres y 15 unidades equipadas para atender siniestros de esta naturaleza

Un centenar de efectivos bomberiles de Maracaibo y quince unidades están siendo utilizadas para sofocar el incendio registrado en la zona industrial de esta ciudad, que desde las 9:38 de la mañana de este jueves, produjo una explosión que sacudió las estructuras al sur de Maracaibo y de pronto una inmensa bola de humo blanco se vio a las alturas generando alarma entre los habitantes.

Engerbert Atencio,comandante del cuerpo de bomberos de Maracaibo informó vía teefónica a Noticia al Día que la actuación de los bomberos fue casi inmediata y la mayor parte de los heridos han sido enviados a la emergencia del Hospital general del Sur, donde se ha dispuesto un operativo de atención especial junto a otros centros en el municipio Maracaibo.

El estallido, cuya causa aún no ha sido confirmada oficialmente, habría ocurrido en un galpón perteneciente a una empresa que fabrica fuegos pirotécnicos ubicada en la Zona Industrial de Maracaibo en las cercanías del Kilómetro 4.

El cuerpo de bomberos ante incidentes como estas explosiones, utiliza vehículos especializados y equipamiento avanzado para enfrentarlas. Son camiones especiales con protección contra explosiones para acercarse a lugares peligrosos de forma segura.

Se usan unidades equipadas con tecnología para la detección de gases, herramientas de corte, vehículos blindados contra explosiones y trajes de protección especiales.

Noticia al Día/ Foto : Willberth Marval