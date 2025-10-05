El Día Mundial del Hermano se celebra el 5 de septiembre

El Día Mundial del Hermano se celebra cada 5 de septiembre para honrar una de las relaciones, con frecuencia, más cercanas: la de los hermanos y hermanas, ya sean de sangre o de crianza.

La elección de la fecha está vinculada al fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien murió en India en esa fecha en 1997.

Madre Teresa es recordada no solo por su labor humanitaria y caritativa, sino también por el fuerte vínculo de hermandad que promovió entre las personas, independientemente de sus creencias o procedencias.

