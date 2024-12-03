El Dodge Challenger de Biagio Parisi conquistó el podio en Super V8 de Las 3 Horas de Costa Rica

El pasado domingo 1 de diciembre, uno de los autos del equipo Parisi Racing Systems de Venezuela (PRS), conquistó el podio de Las 3 Horas de Costa Rica en la categoría Super V8, competición automovilística que cerró el año en el GT Challenge de las Américas 2024.

El auto fabricado por el grupo de Biagio Parisi, mostró un gran desempeño durante la competencia centroamericana celebrada en el Parque Viva del Circuito Star Cars.

El costaricense Zlatko Piskulich, piloto del Dodge Challenger color verde, logró quedarse con el primer lugar en el Super V8. La actuación de su automotor fue el más constante para darle el tiunfo al equipo PRS.

"Ha sido un año excelente porque ganamos el campeonato, y en la categoría Super V8 con el carro verde, logramos el segundo lugar general. El Dodge Challenger ganó en Las 3 Horas de Costa Rica, siendo uno de los carros menos rápido, pero el más constante", expresó Biagio Parisi.

A lo largo del año en el GT Challenger de las Américas, Parisi destacó el desempeño de los pilotos que conducen los cuatro automóviles modelos Mustang, Dodge Challenger, Camaro y Lexus, automotores que cuentan con la carrocería fabricada por el equipo de expertos de Maracaibo, estado Zulia.

Las 3 Horas de Costa Rica contaron con el respaldo de la FIA, a través del Automóvil Club de Costa Rica (ACCR) y la Federación Costarricense de Automovilismo y Motores (FECOM), siendo una de los principales eventos automovilísticos de la región centroamericana.

Fotos y video: Fact30 y green_monster72

