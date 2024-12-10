El draft de "Novatos o Agentes Libres" de la LVBP se llevará a cabo este martes

Este martes 10 de diciembre se realizará el draft de "Novatos o Agentes Libres" de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en el estadio Monumental Simón Bolívar a las 10 de la mañana.

Habrá una lista de 127 peloteros, entre los que destacan Robert Suárez, Pedro Pagés, Luis Guillorme, Josue Briceño, Damiano Palmegiani, Dualvert Gutiérrez, Luis Gutiérrez, entre otros prospectos.

Los equipos que seleccionen a un pelotero tendrán la prioridad de contratación sobre él, pero si no llegan a un acuerdo, los jugadores pasarán a la lista del draft de la siguiente temporada.

Las 8 rondas tendrán el mismo orden:

1: Caribes de Anzoátegui

2: Navegantes del Magallanes

3 Águilas del Zulia

4: Tigres de Aragua

5: Tiburones de La Guaira

6: Bravos de Margarita

7: Leones del Caracas

8: Cardenales de Lara

Información de @Chuchoponte