El Emporio del Libro realiza exposición la mujer al borde libros arte y antigüedades

Carlos Maglionne y su esposa realizan en su tienda de antigüedades El Emporio del Libro, una exposición titulada La mujer al borde libros arte y antigüedades, para dar a conocer como en cada libro en cada, carátula, cada obra, aparecen las mujeres.

Esto a propósito de la celebración del Dia Internacional de la Mujer. Dicha exposición durará una semana y está abierta al público. La cita es en calle 67 Cecilio Acosta.

"Estamos en todas partes porque somos inspiración y por eso la intención es que el público y los coleccionistas vean las 25 obras dedicadas a la mujer".

Tambièn mostramos un contraste de vestuario antiguo con el de estos tiempos. Tenemos mujeres inspiradoras cómo la Princesa Diana, Bárbara Palacios. "mostramos los trabajos musicales que popularizaron artistas como Angela Carrasco, Rafaella Carrasco, entre otras.

Noticia al Día

Fotos y videos: Ernestina García