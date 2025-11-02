Domingo 02 de noviembre de 2025
El esperado regreso de Amaia Montero a la Oreja de Van Gogh: Una noticia que hasta a ella emocionó

El pasado 15 de octubre se confirmaba la noticia de su regreso después de meses de rumores, un año después de la salida de Leire Martínez del grupo, regresa.

Por Ernestina García

Amaia Montero, tras un periodo personal complicado que la mantuvo alejada de los escenarios y el foco mediático, vuelve a la primera línea confirmando su emocionante regreso a La Oreja de Van Gogh. La cantante se prepara para una nueva etapa en 2026, marcada por nueva música y una gira emblemática que ha desatado gran expectación.

El resurgir de Amaia Montero: La imagen de una "Mujer Empoderada"


Natalia Guillamón, Filmmaker Personal, mentora y experta en imagen, analiza la renovada actitud de la artista en una conversación con Hola:

"Amaia volvió con una imagen y una actitud de mujer empoderada, preparada para su nueva etapa. Esa actitud y esa imagen gritan ‘estoy aquí, he vuelto, y estoy lista para lo que venga’. Una evolución real que viene de la mano de aprendizajes y un mayor crecimiento personal", subraya Guillamón.

El regreso, confirmado el pasado 15 de octubre tras meses de rumores y un año después de la salida de Leire Martínez, marca la vuelta de Amaia a la que llama su "familia" y "sus hermanos" de banda.

La clave del cambio: La Sonrisa


Según Natalia Guillamón, el verdadero motor del cambio de imagen de Amaia no reside en el maquillaje o el estilismo, sino en un gesto mucho más profundo:

Antes: Imágenes recientes mostraban a Amaia con una apariencia menos cuidada (pelo desaliñado, rostro hinchado), sugiriendo un malestar personal.

Ahora: "La clave de este cambio de imagen (…) tiene que ver con su sonrisa. Sin embargo ahora casi siempre tiene una sonrisa en la boca", indica la experta.

Para Natalia Guillamón, esta renovada actividad —concesión de entrevistas, retorno a los escenarios y actividad en redes— demuestra que Amaia está "arrancando de nuevo la maquinaria" y tiene "ganas de mostrar a la ‘nueva Amaia’ y compartirla con sus seguidores".

Su mensaje en redes sociales:

El retorno de la cantante donostiarra ha causado un revuelo significativo en la industria musical. Tras días de silencio, Amaia reapareció con un poderoso mensaje sobre la resiliencia y las segundas oportunidades:

"Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven.
Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas.
Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir.
Cuando te levantas de nuevo.

Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real.

Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer. Por eso os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando.

He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia.

Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS". escribió.

Noticia al Día/Hola

 

