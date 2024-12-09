El Evangelio Cambia Zulia celebró ‘Navidades en Familia’ con mucha diversión y el amor de Jesús en Santa Rosa de Agua

El Evangelio Cambia Zulia, tocó el corazón turístico de Santa Rosa de Agua en la plaza Cacique Nigale, zona rodeada de niños y muchas comunidades humildes, a través de una mega jornada social llevada a cabo el pasado sábado, 7 de diciembre.

Foto: Cortesía

Un mensaje lleno de esperanza y cumplimiento de las promesas del Señor, fue propicio para ver los rostros alegres de cada niño, quienes disfrutaron de cotufas, cepillados, obleas, sopa, algodón de azúcar, regalos, obras de teatro, coreografías, atención médica, vacunación, peluquería, inflables y pinta caritas.

El pastor de la iglesia Maranatha Zulia, Alberto Ortigoza, expresó: "Compartimos con toda la comunidad y familias adyacentes que allí conviven, alcanzamos aproximadamente 2 mil niños y 700 adultos atendidos, es una experiencia maravillosa. Jesús fue exaltado y entró en cada corazón con una poderosa obra de teatro".

Testimonios

Wilmary Quauruo, de 11 años, destacó: "Dios y su hijo Jesús nos cuidan. Estaban ricas las cotufas y obleas".

Mateo Ríos, de 8 años dijo que la actividad fue demasiado buena: "Papá Dios nos ama y nos protege siempre. Me encantaron los inflables".

Es preciso resaltar la presencia de la Policía Municipal, Protección Civil y la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa